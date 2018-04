El PSOE trabaja en las enmiendas para “dar la vuelta” a los PGE “más perjudiciales de la historia”

Lunes, 16 abril 2018

Un encuentro en el que se ha hecho especial hincapié en el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 son “más perjudiciales de la historia para esta provincia”, por lo cual “los socialistas ya estamos trabajando en las enmiendas con las que trataremos de dar la vuelta a estas cuentas”, según ha señalado el secretario general, Luis Carlos Sahuquillo.



El responsable socialista ha explicado a los miembros de la CEP que, salvo los 145 millones para el ATC “que nadie quiere en esta tierra”, los Presupuestos afectan a Cuenca “únicamente” a través de tres ministerios. Por lo que respecta al de Cultura, sólo aparecen unos “tristes” 300.000 euros para la rehabilitación del Museo de Cuenca “que son los mismos del año pasado y que están sin ejecutar”.



En cuanto a Fomento, con un total de 40 millones, “el grueso son 29 millones que se refieren a la explotación de la vía A3-A31 que ya está ejecutada, por lo que no son ninguna inversión”. En cuanto al resto, 1,8 millones para la conexión en Tarancón entre la A40 y la A3 “que ya es hora de que haga el Gobierno de Rajoy” y unos “vergonzosos” 90.000 euros para el proyecto de la autovía Cuenca-Teruel (“que hace meses anunció Prieto que no se haría porque no era necesaria”) y 300.000 euros para la ampliación del tercer carril de la A3 entre Tarancón y Atalaya del Cañavate. El resto, “menos de 9 millones para conservación y seguridad vial que sospechamos, por lo que ha sucedido otros años, que no se van a ejecutar en su totalidad”.



Finalmente, en el área de Agricultura, “son unos 11 millones para actuaciones generales, que también afectan a otras provincias, referentes a actuación en cauces naturales, abastecimiento de la Llanura Manchega y a los municipios de Entrepeñas y Buendía, o saneamiento y depuración, que igualmente tenemos nuestras dudas de que se vayan a invertir”.



Es por ello, ha informado Sahuquillo a los miembros de la CEP, que “las enmiendas que estamos preparando son fundamentales para, en la medida de lo posible, cambiar la cara a estos Presupuestos e intentar revertir los mismos para la provincia de Cuenca, pues los que nos ha presentado el PP de Cospedal, Catalá y Bonilla son los peores de la historia de la democracia”.