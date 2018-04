EL PERDÓN. “UNA CUALIDAD POSITIVA DE LA MENTE” (Mª Carmen Piñero López)

Martes, 17 abril 2018

Perdón o perdonar proviene de la palabra griega “afiemi”, significa entre otras cosas, dejar ir o abandonar. Desde la antigüedad ya se sabía de sus beneficios y, todas las religiones mencionan el perdón, al igual que personalidades de todos los ámbitos sociales y mundialmente conocidas como: Gandhi, Luther King, la Madre Teresa, William Shakespeare… pero en especial, citaré a Nelson Mandela, 27 años en la cárcel y, sin lugar a dudas, nos ha demostrado con hechos que el perdón tiene una gran capacidad conciliadora, transmitiéndonos su enorme generosidad al inspirar a la mayoría negra y tranquilizar a la minoría blanca.



Personalmente tengo un ejemplo muy cercano, mi abuela y mi madre, durante su existencia perdonaron todas las situaciones injustas que habían sufrido, no olvidaron lo sucedido, pero continuaron con sus vidas sin rencor, ni odio, ni venganza. Siempre pensaron que las personas que tenían un comportamiento inadecuado se debía a que esas gentes no sabían lo que hacían, ellas desconocían La Ciencia, pero intuían que algo no iba bien. Yo, he compartido con ellas esa visión, nada descabellada si nos atenemos a los últimos conocimientos científicos y sus matices.



No me puedo olvidar de los tristes acontecimientos acaecidos recientemente, que han dado visibilidad a los padres del “Pescaito”, en especial, su madre, nos ha demostrado que hay otra forma de entender la vida, sin violencia y con tolerancia, actitud que promueve el perdón.



La Decana de Harvard Martha Minow, manifiesta: perdonar no es una obligación, es una elección y se lleva adelante mediante la decisión de las victimas. Entendiendo como posible la elección de no perdonar.



Al hilo de lo mencionado por Martha Minow, creo que también es necesario respetar y entender a las personas que no desean perdonar, porque es un sentimiento comprensible, el inconveniente de esta decisión es que fácilmente se cruza la linea de la venganza y esta no tiene límites, pero… podemos ayudarles a romper sus cadenas para que puedan tener la oportunidad de “aprehender” (asimilar y comprender de forma profunda algunos conocimientos, emociones, etc) a vivir sin las ataduras que conlleva el rencor y la venganza.



Richard Davidson, Doctor en Neuropsicología e Investigador en Neurociencia Afectiva, ha llevado a cabo investigaciones interdisciplinares sobre las cualidades positivas de la mente, como la amabilidad la compasión, la capacidad de perdonar... En 2006 fue considerado una de las cien personas más influyentes del mundo (esto es una pequeñísima parte de lo que Davidson atesora en su curriculum).



Davidson, en su libro "El Perfil Emocional de tu Cerebro", nos hace referencia a las investigaciónes y estudios realizados a lo largo de su vida, prestando especial atención a los momentos que compartió con el Dalái Lama en 1992, el cual les pidió: que en lugar de centrarse en las emociones negativas, como la ansiedad, la depresión, el miedo y la tristeza, no aprovechaban las herramientas de la neurobiología moderna para estudiar cualidades virtuosas como la bondad y la compasión. Davidson, puso la compasión en el mapa de la ciencia. Investigación que tenía la capacidad de transformar la humanidad, llamandola Neurociencia Afectiva. Pues, "la base de un cerebro sano es la bondad y se puede entrenar"



Me he detenido en Richard Davidson, porque todo lo que relata, tiene que ver con la bondad y la compasión, ingredientes necesarios para poder PERDONAR. Pienso que no es fundamental tener creencias religiosas para ser compasivos o bondadosos, son cualidades que en mayor o menor medida todos poseemos y que podemos potenciar.



No debemos olvidar que es necesario y saludable perdonarnos a nosotros mismos, pues nos da la oportunidad de dejar espacio suficiente en nuestra mente para desarrollar habilidades y estrategias que nos reconforten y nos hagan crecer como personas, dejando atrás el lastre que supone no perdonarse, aprendiendo de nuestros errores con calma y benevolencia.



Como suelo hacer cuando escribo, nunca me olvido de la Educación. Tiene que cubrir todos los ámbitos de la sociedad y desde temprana edad, incorporando una nueva asignatura troncal, las emociones, muy necesarias para nuestra salud y bienestar emocional.



Si logramos asimilar los avances que La Ciencia ha realizado sobre lo condicionados que estamos por la genética y la interacción con el entorno, quizás seamos capaces de comprendernos a nosotros mismos y a los demás. El conocimiento ayudará a mantener una convivencia de respeto y tolerancia y, por supuesto, favoreciendo El Perdón.



Necesitamos encontrar respuestas a muchas preguntas..., para ello, nuevamente debemos prestar atención a La Ciencia, recurso que junto a La Educación, sustentan los pilares del conocimiento. Hay que instar a los científicos, eruditos, medios de comunicación y gobiernos, que los acerquen y difundan de forma sencilla y entendible a todas las personas, pues, a pesar de los grandes descubrimientos, estos no son debidamente divulgados, arrebatándonos la oportunidad de pensar y reflexionar sobre nuestra propia existencia, condenándonos a vivir en la ignorancia. Tenemos que lograr que sea alcanzable a todos, aunque, si antes no lo remediamos, será complicado que pueda llegar a los millones de personas que tienen como prioridad encontrar algo que comer para poder subsistir.



No podemos cambiar el rumbo del universo, pero si modificar nuestra forma de pensar y, para ello, debemos apoyarnos en el recurso mas maravilloso que poseemos, NUESTRO CEREBRO, su grandeza reside en la plasticidad sináptica (conexión entre neuronas) y adaptabilidad que posee para transformar conductas, adaptándolas a una mejora constante del ser humano, ayudándonos por fin, a salir de nuestra irracionalidad.



Sigo creyendo en las personas, porque somos capaces de prosperar y, de hecho, es la mejor etapa que el mundo ha vivido nunca a lo largo de su historia, pero, aún queda mucho por recorrer y, por eso, quiero terminar como siempre, hablando de esperanza, alegría y sueños, imprescindibles para poder perdonar y mejorar nuestra vida y la de los demás.

Estas reflexiones te las dedico a ti, “papá”, el mejor guía que he tenido, lleno de bondad, compasión, honradez y alegría.

Siempre estarás en nuestros corazones.

Te quiero.

Mª Carmen Piñero López

Abril 2018