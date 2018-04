El CTM Cuenca logró un pódio en el Regional Escolar de Torrijos

Jueves, 19 abril 2018

El Club San Clemente El Carmen era quien más jugadores lograba clasificar para el Regional, seguido del Club de Tarancón y las Pedroñeras. Desde el Club Tenis de Mesa Cuenca lograban clasificar a sus tres jugadores que previamente metían en el provincial, los alevines Héctor Chumillas e Iván García, este último causaría baja, del que están convencidos que habría logrado un buen resultado, por lo bien que venía entrenando, y la benjamina Jimena Orbis, que jugaba en una categoría superior, pero que volvió a demostrar con su actitud que no le viene grande.

Los resultados del Club Tenis de Mesa Cuenca fueron los siguientes.

Jimena Orbis, que disputaba un grupo de cinco jugadoras, una de cada provincia, conseguía ganar tres partidos y perder tan sólo uno, lo que la metía directamente entre las ocho primeras de Castilla La Mancha, pero su progreso no quedó ahí, sino que en el siguiente partido se volvía a imponer, quedando encuadrada en las semifinales y por tanto entre las cuatro mejores jugadoras de la región en la categoría Alevín femenino.

En la semifinal perdería por 3-0 contra la jugadora que quedaría primera, y por el tercer y cuarto puesto se volvía a enfrentar a la jugadora de Talavera, como así hizo en grupos, cayendo por 3-1, no sin apretarle nuestra joven conquense, que se vió con oportunidades durante todo el partido, y es que Jimena ha demostrado un progreso brutal, hay que recordar que el año pasado quedaba quinta en el zonal, no llegando a clasificar al provincial, pero este año no sólo superaba las espectativas, si no que clasificaba también al Regional en una categoría superior a la suya y de las quince alevines lograba hacerse con una merecida cuarta plaza.

Héctor Chumillas, competía en la categoría seguramente más disputada por cantidad de participantes que se presentan todos los años. El año pasado lograba un doceavo puesto y este año iba con la clara intención de mejorarlo. En grupos, perdía dos partidos y ganaba uno, colocándose en el open B de las eliminatorias, y disputando los puestos del 9 al 16. El siguiente partido lo ganaría para colocarse del 9 al 12, no siendo así en el siguiente lo que hizo que peleará finalmente por el puesto 11 al 12, último partido en el que llegaban a las 18:00 horas, comenzó a pasarle factura el cansancio del viaje, pero supo remontar con garra un 1-2 en contra, para empatar el partido y vencer por 3-2, mejorando así su resultado, y quedando 11 de Castilla La Mancha, en una categoría que seguro pasa la centena de participantes y en la que había hasta 22 jugadores clasificados para el Regional.