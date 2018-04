Martes, 17 abril 2018

MÚSICA

Manic Street Preachers actuarán en el festival el sábado 30 de junio y se unen a los ya anunciados Simple Minds, The Prodigy, The Cult, Santiago Auserón + Sexy Sadie, The Jesus and Mary Chain y Kaiser Chiefs.

Próximamente habrá más confirmaciones. Toda la información disponible en la web del Festival.