Daniel Bianco dice que no sabe nada de la fusión con Teatro Real

Martes, 17 abril 2018

"No sé nada de la fusión, vengo aquí a trabajar todos los días y no sé nada más ni tampoco tengo prevista ninguna reunión con Cultura. Cuando me he reunido con el secretario de Estado (Fernando Benzo) lo he contado y cuando se me cite, iré", ha señalado durante la rueda de prensa de presentación del espectáculo 'Masterchez'.

Asimismo, Bianco ha reiterado que mantiene contacto con la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Montserrat Iglesias, como ha "tenido siempre". "Con Iglesias hablo con la misma frecuencia que hace seis meses o hace dos años, de hecho ayer hablé con ella para comentar el estreno de nuestra obra", ha apuntado.

Además, ha defendido que plantea "recuperar" la obra 'Policías y ladrones' de Tomás Marco, cuyo estreno mundial estaba previsto a principios de abril en el Teatro de la Zarzuela y que debido a los paros convocados por los trabajadores para protestar por la fusión, no ha podido ser representada.

"Es un espectáculo del que he visto muchos ensayos y funcionaba muy bien y con el dinero y el trabajo invertido, me gustaría retomarlo, también por respeto a Tomás Marco", ha añadido, tras recordar que fue un encargo de su antecesor, Paolo Pinamonti.

"Si es un encargo, no lo podemos abandonar. 'Policías y ladrones' fue lo unico que Pinamonti me dejó cuando llegué, me dijo que tenía un compromiso y yo creo en la suma de un proyecto, no es solo lo que yo haga aquí", ha concluido.