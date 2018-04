Oncología destaca los estudios de Anatomía Patológica para abordar un buen tratamiento

Miércoles, 18 abril 2018

Durante su intervención ha asegurado que hoy en día ya no se puede realizar una buena Oncología si no tienes un buen estudio anatomo-patológico que incluya una serie de datos que permiten definir pacientes que se pueden beneficiar de un determinado tratamiento, grupos de tumores en los cuales algunos tratamientos están contraindicados o no son eficaces e, incluso, pacientes a los que puedes ahorrarles pruebas diagnósticas molestas o comprometidas mediante el conocimiento que te aportan este tipo de estudios de Anatomía Patológica.

La selección de los pacientes y la elección de los mejores tratamientos con los mejores medios posibles es la práctica habitual hoy en día en el área de Oncología, ya que el diagnóstico oncológico sigue siendo un diagnóstico histológico, ha explicado el doctor Santiago.

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de tener en cuenta la determinación del origen de algunos tumores, la valoración del pronóstico, la decisión terapéutica y la selección de pacientes en función de determinadas alteraciones moleculares.

“Desde Oncología tenemos contacto directo con Anatomía Patológica porque nuestro objetivo es ver si la histología nos puede orientar, por ejemplo, en el caso de tumores de origen desconocido o ver cuál es el tipo de histología para determinar el tipo de tratamiento que tienes que administrar al paciente o, incluso, se envían muestras para realizar estudios moleculares que nos permitan determinar tratamientos muy, muy específicos”, ha señalado.

El facultativo ha incluido en la Sesión Clínica desarrollada en el salón de actos del Hospital la presentación de algunos casos clínicos en los que se ha logrado alcanzar unos resultados satisfactorios gracias, precisamente, al apoyo de los estudios de Anatomía Patológica.

Por último, el doctor Santiago ha expresado su agradecimiento a los distintos servicios que colaboran con Oncología entre los cuales ha mencionado a servicios médicos como Neumología y Digestivo; servicios quirúrgicos como Cirugía General, Ginecología, Urología y Otorrrinolaringología o Maxilofacial y a los servicios diagnósticos y Radiología Intervencionista y, por último y de nuevo al Servicio de Anatomía Patológica.