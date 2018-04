El PSOE pide la “dimisión fulminante” del alcalde de Almodóvar del Campo

Miércoles, 18 abril 2018

política

Ciudad Real | El Dia

Pimienta se refiere a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en la que anula el contrato a Acciona y que “supone 17,5 millones de euros de todos los almodovareños que pagan con sus impuestos, diecisiete millones y medio de euros que el alcalde se ha encargado de que vayan a su empresa favorita”.

En este sentido, la portavoz socialista ha manifestado que “el alcalde de Almodóvar tendrá que explicar por qué se manipularon los sobres y se manipularon los informes técnicos, se quitó de un plumazo la presencia del técnico municipal y se contrató un informe técnico a una empresa privada gastando además más dinero de manera innecesaria”.

Y es que, tal y como se ha encargado de recordar Carmen Pimienta en su comparecencia pública, “el juez lo dice claramente, se han manipulado los sobres abriendo en el orden no en el orden que marca la ley, sino en el que le convino al alcalde, con el agravante de que se pidió el informe técnico para que se favoreciese a una empresa determinada, que es la que al final y sospechosamente ‘por los pelos’ consigue la adjudicación”.

Por lo tanto, y a vista de la sentencia del TSJCM, Pimienta ha denunciado que “está claro que la adjudicación es nula, que se perjudicaron los intereses de las otras empresas con un presunto trato de favor y queremos saber por qué, pues estamos hablando de 12 millones de euros de los vecinos y vecinas de Almodóvar”.

Un “gran escándalo” ante el que la portavoz del Grupo Socialista exige explicaciones a preguntas muy concretas: ¿por qué se manipularon los informes y los sobres? ¿Por qué se quitó al técnico municipal? ¿Qué se esconde realmente detrás de este caso turbio?, y ¿a quién se está beneficiando y por qué?”.

En una línea similar, Pimienta se pregunta qué va a pasar ahora a la vista de que

la empresa Acciona, que tiene el contrato, se queda sin él por orden judicial. “¿Van a tener que pagar los vecinos y vecinas de Almodóvar una indemnización por la mala gestión del alcalde José Lozano? ¿Vamos a tener que pagar dos veces teniendo en cuenta que aunque la empresa fuera contratada ilegalmente -según la sentencia- tiene sus derechos?”.

Todos estos extremos son los que, a juicio de Carmen Pimienta, tiene que aclarar el alcalde, quien añade que “lo más limpio es que dimitiera porque no se puede jugar con el dinero público, no se puede jugar con los impuestos de los almodovareños y almodovareñas y no se puede jugar con 17,5 millones de euros que le recordamos que no son suyos, sino de los vecinos, y ha actuado como si fueran de su propiedad”.

Solicitud de pleno extraordinario

El Grupo Socialista ya adelanta también que va a solicitar un pleno extraordinario en el que “vamos a pedir la dimisión de José Lozano porque las explicaciones ya están dadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Por tanto, al alcalde de Almodóvar no le queda más que la dimisión si en algún momento le han importado algo los intereses de los vecinos de Almodóvar”.

A todo ello, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo cree que “no tiene sentido que el PP provincial no tome medidas, tiene que tomar medidas contra un alcalde que ha manipulado los informes para darle el contrato a quien le convenía. El presidente provincial Francisco Cañizares tiene que tomar las medidas oportunas, y lo que está claro es que le tiene que pedir la dimisión, desde luego la oposición se la pide en este mismo momento”.

Reconocimiento a los compañeros que denunciaron los hechos

Pimienta también ha tenido palabras de reconocimiento hacia los compañeros y compañeras del Grupo Municipal Socialista encabezados por su secretaria general, Almudena Correal, en el momento en el que sucedieron los hechos, “hasta el extremo de sufrir presiones, insultos e insinuaciones insidiosas por parte del Partido Popular por denunciar públicamente las irregularidades de este procedimiento y votar en contra de la adjudicación en el pleno”.

Por último, Carmen Pimienta ha expresado la gran preocupación del Grupo Socialista por la situación que se vive en el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. “No solamente nosotros denunciamos irregularidades en los plenos municipales y denunciamos que el funcionamiento del consistorio no es todo lo transparente y equitativo que debería ser una administración pública con todos los vecinos por igual; la gestión del alcalde José Lozano y de su equipo de Gobierno viene siendo sectaria desde que es alcalde, pues favorece a unos vecinos mientras se perjudica a otros, y muy raramente se trabaja en aras al interés general”.