Paños (Cs) lamenta que políticos "inflen su currículum" por "ego personal"

Miércoles, 18 abril 2018

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en Toledo, Esteban Paños, pide "honradez, voluntad de servicio público y ganas de darse los demás" porque poseer una titulación no condiciona el ejercicio político

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en Toledo, Esteban Paños, ha mostrado su preocupación por el hecho de que esté saliendo a la luz que algunos políticos "inflan sus currículum" sin necesidad de hacerlo y parece que lo hacen por el "ego personal".



En rueda de prensa, Paños ha reaccionado de este modo preguntado por la moción que el PSOE lleva al pleno municipal de este jueves para reprobar al concejal del PP, José López Gamarra, una pleno que aventura "caliente", después de que el edil del PP haya tenido que rectificar y admitir que no es licenciado.



Tras pedir "honradez, voluntad de servicio público y ganas de darse los demás" porque poseer una titulación no condiciona el ejercicio político, ha manifestado que el Grupo Municipal Cs está estudiando y valorando este hecho porque quieren saber desde cuando ocurre y si es verdad o no. Además, ha añadido que "lo que es claro está que no ha sido un sólo caso", por eso quieren poner una "respuesta y luz" a este suceso.



De esta manera, Paños ha manifestado que están trabajando para esclarecer la problemática porque se está hablando de personas. En este sentido, ha añadido que "no se puede votar una moción si las persona te cae bien o no".



Finalmente, ha indicado que van a ver si dicen la verdad, si los contenidos que hay son claros o no lo son, porque "a lo mejor con una aclaración es suficiente".