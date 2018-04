La Plataforma SOS La Encomienda pide declarar monumento local la Casa de Mendoza de Socuéllamos

Miércoles, 18 abril 2018

provincia

Ciudad Real | El Dia

Desde la publicación de dicho anuncio, un grupo de socuellaminos se han movilizado para que la Casa de la Encomienda quede protegida, ya que no se trata de un edificio que no se encuentra bajo este paraguas. Por ello, se ha creado una plataforma con la intención de urgir al ayuntamiento de declarar monumento local la Casa de Mendoza de Socuéllamos. La intención de este colectivo es que sea el consistorio el que la adquiera y pase a ser patrimonio del municipio. Si finalmente es un particular el que se hace con ella, quieren asegurar su protección siendo 'Monumento Local'. Pero la idea final del colectivo es que sea declarada Bien de Interés Cultural.

La Plataforma ya ha dado sus primeros pasos, recogiendo firmas en Change en el siguiente link:https://www.change.org/p/conservemos-el-patrimonio-hist%C3%B3rico-de-castilla-la-mancha

La Casa de la Encomienda propiedad de la Orden de Santiago y sus comendadores tenían en la villa de Socuéllamos. El edificio trae su importancia de los diferentes moradores que tuvo y de la impronta que en ella dejaron, pues fueron realizando múltiples ampliaciones, imponiendo sus gustos e ideas, hasta conformar la actual edificación.

El gran caserón solariego agrupa actualmente dependencias agrícolas y vivienda en torno a un enorme patio. Las zonas principales tienen dos plantas organizadas de modo coherente: dejando las piezas de servicio en la planta baja y las residenciales en el segundo piso frente a la plaza pública, cinco habitaciones que se conservan en la actualidad. De entre ellas podríamos destacar el aposento de los huéspedes, donde entre las muchas personalidades se alojó Santa Teresa de Jesús.

El conjunto presenta dos grandes portadas de acceso de grandes dovelas con blasones en la clave, uno de los cuales pertenece a Antonio de Mendoza, virrey de México y Perú.