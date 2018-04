Bolaños lamenta que Rosa Romero sea cómplice de la “tomadura de pelo” de Rajoy a la provincia

Miércoles, 18 abril 2018

política

Ciudad Real | El Dia

En este sentido ha dicho que la visión de Romero “es totalmente partidista” y alejada de la realidad, tal y como han denunciado los representantes de los empresarios y los sindicatos al conocer las cuentas del Estado.

Para Bolaños, es insuficiente que el PP intente contentar a la población con supuestas subidas en las pensiones o rebajas del IRPF, y lo es “porque no se tiene en cuenta que a los vecinos de Ciudad Real se les ha encarecido mucho más la vida en los últimos años y porque se trata de una minucia en la que no se puede esconder el perjuicio que les supone la falta de inversión en la provincia por parte del Gobierno central”.

Perjuicio que pasa, señala el secretario de Organización, por tener que aguantar el paso por carreteras que distan de las condiciones de seguridad que se deberían esperar, como en el caso de la N-430, por soportar que durante años se presupuesten partidas que nunca que se llegan a ejecutar, como en el caso de la autovía Ciudad Real-Toledo cuyas obras, según Rosa Romero, comenzarían en la primavera del 2015, de los ramales de la Llanura Manchega o “por tener que aguantar cómo el PP recula este año en promesas como la de la construcción de la opción sur de la A-43 acordada por todos los agentes hace más de diez años”.

Rajoy debe 400 millones a los dependientes de la región

Y en cuanto a las ayudas de las que habla Romero para las familias con niños y las personas discapacitadas, Bolaños ha recordado que “estamos ante un anzuelo más porque todos sabemos que Rajoy debe cerca de 400 millones de euros a las personas dependientes de nuestra región”, por lo que ha dejado claro que “quien de verdad se preocupa por las familias son las instituciones cercanas a los vecinos de Ciudad Real, como la Junta de Comunidades y la Diputación” con la recuperación de programas e inversiones suprimidas por el PP de Cospedal en la pasada legislatura”, como las becas de comedor y de transporte escolar, el aumento de la prueba del talón a los recién nacidos o las ayudas de emergencia social.

Polémicas y ‘pufos’ de Rosa Romero como alcaldesa

En otro orden de asuntos, José Manuel Bolaños considera que la ex alcaldesa de Ciudad Real no es la persona más adecuada para hablar de la gestión municipal de la capital de la provincia, pues recuerda que “dejó una estela de polémicas y sospechas, por no hablar de grandes ‘pufos’ cifrados en más de 23 millones de euros, como el teatro-auditorio, unos terrenos para ampliar el cementerio que misteriosamente se compraron por un valor que triplicaba su precio inicial o un edificio del que solo existe el ‘esqueleto’”.

Por último, el responsable de Organización cree que “dirigentes del PP están notando cierto nerviosismo al ver que los vecinos y vecinas de la capital respaldan ampliamente la gestión que está realizando la alcaldesa Pilar Zamora con una opinión desde luego mucho más positiva de la que dejó Rosa Romero entre los vecinos de Ciudad Real”.