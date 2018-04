Los socialistas por Albacete exigen a Rajoy que impulse los tramos de la A-32

Miércoles, 18 abril 2018

proyectados en la provincia

Albacete

Así lo manifestaron tanto el diputado nacional del PSOE, Manuel González Ramos, como la senadora socialista por la circunscripción de Albacete, Matilde Valentín, en el transcurso de una comparecencia de prensa en la que analizaron las carencias en las inversiones previstas para esta provincia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en los que el Partido Popular "tiene el apoyo de la derecha naranja, que con la derecha azul suman casi la mayoría, pero que necesitarán probablemente del apoyo de los canarios y del Partido Nacionalista Vasco", declaró González Ramos, quien advirtió que "cuando se negocia se prioriza siempre a unos ciudadanos sobre otros".

A su juicio, se trata de unos presupuestos "que no piensan en los que más lo necesitan y que priorizan en el basurero nuclear de Villar de Cañas, con un presupuesto de 145 millones de euros, que podrían servir para otras muchas cosas". El diputado se preguntó por qué Albacete, con el Gobierno del PP, se ha convertido en una provincia "bastante olvidada", por ejemplo en materia de agua. En este punto recordó que existe un compromiso no cumplido con la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental para acometer la segunda fase de la sustitución de bombeos, a la reserva de 80 hectómetros cúbicos y a paliar los problemas de inundabilidad de Albacete.

Asimismo, González Ramos recordó que, en materia de Fomento, todavía no se ha avanzado tampoco en "una infraestructura necesaria, que es el tercer carril de Albacete a La Roda, ante el enorme tapón que se produce con los vehículos que vienen de Alicante y Murcia". "Creemos imprescindible que en lugar del basurero se acometan estas inversiones", expuso, insistiendo la "inversión absolutamente necesaria" de la A-32. "Espero que mañana el presidente Rajoy anuncie que tiene en cuenta a Castilla-La Mancha, a Albacete y a Jaén, porque tenemos muchos tramos en los que se ha hecho absolutamente nada".

"145 millones de basurero nuclear y 1,9 millones para los seis tramos que discurren por la provincia de Albacete, cifra que no vale ni para pagar ni un kilómetro de autovía", lamentó en la misma línea la senadora Matilde Valentín, quien llamó a Rajoy "a que no solamente venga a hacerse una foto en la variante sur, sino que se comprometa de verdad a dar un impulso y a comenzar de inmediato las obras de una autovía imprescindible". "No podemos estar viendo", continuó, "cómo presupuesto tras presupuesto se van colocando cantidades irrisorias y no se gastan ni un sólo euro".

Valentín recordó al respecto que la variante sur tenía que estar terminada hace años, "por lo que le exijo en nombre de la ciudadanía de la provincia de Albacete que comiencen de manera inmediata los tramos que discurren por ella, porque es absolutamente vital". La senadora calificó como "fundamental" el poder unir Andalucía con Castilla-La Mancha por Albacete hasta salir al corredor del Mediterráneo, para poder enlazar también con el sur de Francia, por lo que pidió al presidente del Gobierno "que coja el coche y se vaya por las curvas de El Jardín por la Nacional 322 hasta la provincia de Jaén".

"Es una obra que ya huele", concluyó, pidiendo al presidente que incluya este proyecto en el Plan Extraordinario de Carreteras de inversión público-privada que anunció con 5.000 millones de euros de gasto.