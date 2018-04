Cs cree que la renuncia de Gómez "abre una profunda crisis en el equipo de Mariscal"

Jueves, 19 abril 2018

gobernabilidad del ayuntamiento

Cuenca | ELDIAdigital.es

Además, creen que esta situación se suma a las diferencias ya existentes entre los miembros del equipo de Gobierno por cuestiones relacionadas con el partido. Y, en este sentido, recuerdan cómo el propio Mariscal se mostró públicamente “decepcionado” con el edil ‘popular’ Pedro José García Hidalgo después de que este denunciara supuestas irregularidades en el recuento de la enmienda ‘anti Cospedal’ de incompatibilidades presentada por el compromisario de San Clemente, Francisco Risueño; o cómo el también edil ‘popular’, Carlos Navarro, acusó a la Diputación –Gobernada por su propio partido- de parasitar el servicio de bomberos del Ayuntamiento.

Los ediles de Cs creen que existe un serio problema de confianza entre los miembros del equipo de Gobierno, e instan a Mariscal a resolver esta situación, “que precisamente afecta a los titulares de las competencias más importantes del Ayuntamiento”. En este sentido, recuerdan que a la altura de año en la que estamos, “nadie conoce el proyecto de presupuesto de 2018”.

Desde la formación naranja se ha criticado además que no fuera el propio Mariscal el que informara al resto de grupos de la oposición sobre la renuncia, así como que se tuvieran que enterar por la prensa. “No solo no nos informó de forma previa, sino que tampoco lo hizo cuando pedimos información a través de la Junta de Portavoces”, ha señalado la portavoz, María Jesús Amores, quien ha instado a Mariscal a aclarar los “motivos personales” que han llevado a Gómez Buendía a renunciar al área de Personal y la Portavocía, pero no a la de Hacienda.

Desde Cs han reprochado a Mariscal que, como alcalde y máximo responsable de Personal del Ayuntamiento, no sea él mismo quien asuma tales competencias y se escude en la Junta de Gobierno Local. Del mismo modo, han criticado que no vaya a haber un único portavoz, sino “una portavocía coral y colectiva”, tal y como han anunciado, “que dificultará la comunicación con el equipo de Gobierno al no haber un único interlocutor”.

Finalmente, Cs ha señalado que a la situación de inestabilidad creada por el equipo de Gobierno se suma el hecho de que estén vacantes en el Ayuntamiento puestos tan importantes como el de Secretario General o Interventor. De ello también responsabilizan a Mariscal, “por no haber pedido su provisión con suficiente antelación a la Administración central”.