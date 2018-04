Galisteo: “El equipo de Gobierno del PSOE ha dado un alcantarillazo a los vecinos de Ciudad Real”

Jueves, 19 abril 2018

política

Ciudad Real | El Dia

Según ha explicado en rueda de prensa, el lunes, supimos que nuestros gobernantes tienen la intención de volver a subir los impuestos, en este caso la tasa de saneamiento, alcantarillado y depuración un 2,7%. Esta decisión ha sido adoptada por los socialistas “por la puerta de atrás y sin contar con nadie” ya que la subida fue rechazada en un pleno celebrado en noviembre y, ahora, cinco meses más tarde, el concejal de Economía ha decidido adoptarla solo con los votos socialistas en la Junta de Gobierno Local.

Es inadmisible, en su opinión, “que quienes se presentaron a las elecciones municipales con un contrato ciudadano, el del PSOE, en el que se recogía un compromiso explícito con un gobierno abierto, transparente y participativo se atrevan a subir la tarifa de alcantarillado y depuración de agua en contra de la mayoría del pleno, sin contar con nadie, sin que la propuesta se haya debatido y aprobado en el Consejo de Ciudad, una cuestión en la que hasta los populistas de Ganemos coinciden con nosotros”.

Según ha explicado, Clavero achaca la subida a un contrato firmado por la anterior Corporación “pero lo único que está claro es que cada vez que gobierna Nicolás Clavero el Ayuntamiento se pliega a los intereses de la empresa del agua”.

Galisteo ha mostrado una noticia del 25 de junio de 1994, siendo alcalde Clavero, en la que se anunciaba que Aquagest renovaba su contrato por 15 años. En dicha noticia se asegura que esta decisión, que por cierto se adoptó con el voto en contra del PP, fue defendida por Clavero alegando que era necesario dejar despejado en el tiempo un servicio elemental con las suficientes garantías de prestaciones. Por aquel entonces, igual que ahora, al PP le extrañó de que la propuesta fuera a iniciativa de la propia empresa y no una exigencia del Ayuntamiento.

La viceportavoz popular ha denunciado, además, que el PSOE ha decidido adoptar en solitario la subida de esta tasa de alcantarillado y depuración en los términos que propone la empresa, obviando que hay varios informes del Jefe de Servicios de Infraestructuras y de la propia Mancomunidad de Servicios Gasset que informan de que, en caso de que fuera necesaria una subida del recibo del agua en 2018, sería del 0,6% y no del 2,7%.

Considera Galisteo que esta decisión de “pegar un nuevo sablazo a los bolsillos de los vecinos de Ciudad Real choca frontalmente con otro de sus compromisos de su programa electoral, revisar los contratos firmados por la anterior Corporación y revisar las tarifas de servicios como el agua para adecuarlos a las condiciones personales y económicas de las familias”. Entiende que el PSOE podría haber convocado la “cacareada” Comisión de Seguimiento de los Contratos para ver el contrato del agua, de la época de Selas y de Clavero, pero no les interesa, no les interesa “porque no quieren que se conozca la verdad” y es que el PSOE “es lesivo para los intereses de los vecinos de esta ciudad y del Ayuntamiento y que cada vez que gobiernan suben los impuestos porque eso es lo único que los socialistas saben hacer, subir los impuestos y no trabajar”.

“Cada vez pagamos más, porque el ansia recaudatoria del PSOE parece no tener fin, y en contraprestación vemos unas calles sucias, llenas de agujeros y socavones por donde ya es casi imposible transitar. Eso sí, ya estamos pagando, o vamos a pagar en breve, el impuesto de circulación”, ha aseverado.

Para Galisteo, lo lógico sería que el Ayuntamiento compensara esa subida, durante todo el año, de sus fondos municipales con una partida superior en muy poco a los 60.000 euros, exactamente igual que se hace con el servicio de autobús urbano y no repercutir a los vecinos ese incremento en la tasa. Y es que el Ayuntamiento ha recibido 10 millones de euros del IBI del Hospital y otros 10 millones de la estrategia Edusi , con lo que fácilmente podría hacer frente a la subida y no tocar el bolsillo de los vecinos.

“Pero los socialistas que nos gobiernan son más de subir impuestos y menos de gestionar, más de vender grandes titulares de obras que van a hacer y no hacer nada, más de hablar de transparencia y participación y luego adoptar las decisiones en solitario sin contar con nadie”, ha afirmado.

Por último, ha lamentado que Ganemos “siga con su actitud, después de tres años, de seguir haciendo oposición al PP” y que Jorge Fernández se haya olvidado de su acuerdo de investidura, ese en el que se comprometía, junto con el PSOE, a garantizar la luz, el agua o el gas a todos los vecinos, “sí la van a garantizar pero mucho más cara”.