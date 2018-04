Posible nuevo partido con concejales no adscritos

Jueves, 19 abril 2018

TALAVERA DE LA REINA

Toledo | ELDIAdigital.es

Los concejales no adscritos de Talavera de la Reina estudian presentarse con nuevo partido político a elecciones municipales

Los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), Juan Pedro Ayuso y Carmen Aceituno, han confirmado que estarían dispuestos a formar parte de la lista de un nuevo partido político para las elecciones municipales de 2019, y han reconocido que dicho partido se registró en el año 2015, cuando todavía formaban parte de Ganemos Talavera y coincidiendo con las Primarias en dicha formación.

Ayuso, a preguntas de los periodistas, ha afirmado que existe una posibilidad "abierta y legal" de formar ese partido político, al que ha denominado 'V de Vecinos por Talavera', como alternativa en las elecciones municipales, aunque ha descartado ser cabeza de lista, al igual que Carmen Aceituno. "Ni encabezando nada, ni en las primeras posiciones", han recalcado.



También ha reconocido que ya ha habido un primer contacto con Podemos Talavera para concurrir en una confluencia entre varios partidos, si bien ha sido tajante al subrayar que "ve complicado" ir en la misma lista electoral que otros políticos de IU --en alusión a Sonsoles Arnau y Miguel Ángel Sánchez--, con quienes están enfrentados desde su salida de Ganemos.



A este respecto, Ayuso ha manifestado que en esa supuesta coalición "no vetaría a nadie", sino a él mismo, pues "hay determinadas personas con las que no compartiría lista electoral", al igual que Carmen Aceituno.



DESDE FEBRERO DE 2015



Ayuso ha explicado que el partido se creó en febrero de 2015 pues ya había muestras en Ganemos de una "ocupación" por parte de IU, y que, de hecho, un grupo de personas decidieron registrar el partido por si "el proceso de Ganemos en Talavera no iba como habían pensado".



En ese momento, ha señalado que se registra el partido en la web ministerio, en donde aparece como domicilio el de Juan Pedro Ayuso, y entre sus miembros, Helena Rueda Galán (presidenta), María Jesús Gómez Flores(vicepresidenta), Fernando Ustarroz, y uno más del que Ayuso ha preferido no dar su nombre.



"Aunque las cosas pintaban mal en Ganemos, decidimos dar un voto de confianza a esa confluencia y porque entendíamos que si ese partido salía a la luz, podíamos romper más la asamblea, cosa que acabó sucediendo un año después", ha precisado.



Ayuso ha insistido en que el partido político "no se ha llegado a utilizar todavía", y que si lo hubieran hecho para las anteriores elecciones municipales, a su juicio, tendrían grupo municipal propio en el Ayuntamiento y no estarán como concejales no adscritos.



Además, ha reiterado que Carmen Aceituno desconocía de la existencia de dicho partido hasta que ha salido a la luz y que "no participó en su creación", a lo que ha añadido la propia Aceituno que su idea es no encabezar pero sí "ir en esa lista".



"Si la Asamblea de XTalavera decide que ese es el vehículo para presentarse a las elecciones, pues ahí está pero es demasiado pronto para hablar de una lista", ha dicho.