Toledanos en bicicleta y patín

Jueves, 19 abril 2018

Día Municipal de la Bicicleta y Patín

Toledo | ELDIAdigital.es

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Pérez del Pino, ha presentado este jueves la XXI edición del Día Municipal de la Bicicleta y V del Patín que se celebrará este domingo con salida y meta en el Campo Escolar, con dos carreras distintas, una para pequeños y otra para mayores.



Esta cita deportiva, organizada por el Patronato Deportivo Municipal para fomentar el uso de la bicicleta, la actividad deportiva y los hábitos saludables, prevé contar con la asistencia de más de 500 participantes.

Pérez del Pino, ha estado acompañado en rueda de prensa por el coordinador de actividades del Patronato, José Antonio Rodrigo, y el técnico deportivo del área de actividades, Jorge de la Torre, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.



La primera saldrá a las 10.30 horas del Campo Escolar y consistirá en dar una vuelta en bicicleta o patines por la avenida de la Reconquista; la segunda partirá desde el mismo lugar a las 10.45 horas con un recorrido de 10 kilómetros que pasará por la avenida de Carlos III, calles San Pedro El Verde, Luís Roldán, Más del Ribero, Camino Molinero, Méjico y avenida de la Reconquista.



Para continuar por calle Duque de Lerma y las avenidas General Villalba y Portugal, plaza Ciudad de Nara, ronda de Buenavista, avenida de Portugal, Barber y Reconquista, donde finalizará la carrera en el Campo Escolar.

En esta edición se intentarán separar los patines de las bicicletas para que "no se mezclen" y evitar así cualquier complicación, ha dicho José Antonio Rodrigo, y se establecerán diferentes puntos de recogida de niños "para los que no quieran hacer el recorrido completo y luego se incorporen cuando volvamos a pasar por ese punto". El objetivo de esta propuesta es dar mayor fluidez a la carrera y que "los que controlan no tengan que estar esperando a los que se quedan retardados".



INSCRIPCIÓN Y NORMAS



Los interesados en participar deberán presentarse entre las 9.30 horas y las 10.15 horas en el Campo Escolar para formalizar su inscripción. Está prevista la asistencia de 500 personas aunque "hay preparadas bolsas para 750", ha dicho Jorge de la Torre.



El técnico deportivo del Patronato ha explicado también algunas de las normas que son de obligado cumplimiento para poder formar parte de la carrera como son el uso de casco y todo tipo de protección posible, procurar guardar una distancia razonable al resto de participantes, no adelantar al vehículo de cabeza o que los patinadores permanezcan en todo momento detrás de las bicicletas.



Tal y como ha explicado Pérez del Pino, el corte de la cinta de salida lo llevará a cabo el director general de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores, "por su implicación y colaboración en todos los actos deportivos que vienen desarrollándose en la ciudad".