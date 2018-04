La menor discapacitada apunta a los 5 acusados de abusar de ella

Jueves, 19 abril 2018

Un testimonio que se ha realizado, finalmente, a través del visionado de la grabación de la entrevista que realizó con los peritos, en el que se ha podido ver y escuchar: "Me tocaban todo, me desnudaban y me hacían el amor", algo que ha ella no le gustaba porque "lloraba" y le "hacían daño".

Unos hechos que la chica ha explicado que sucedían en su habitación y en la casa de campo de algunos de los acusados durante "mucho tiempo", y ha relatado lo que pasaba con cada uno de los acusados y que "quedaba con todos los tíos", señalando a su madre como la que la ofrecía.

Además en las grabaciones explica que tanto ella como su madre recibían dinero e incluso algún regalo, ya que su madre también mantenía relaciones con alguno de los acusados. También ha expresado cómo se sentía coaccionada por su madre para que no hablara y ha concluido afirmando que no les va a perdonar por lo que le han hecho.

La hermana y actual tutora de la menor ha afirmado ante la Sala que para ella la acusada "no es una madre, es un monstruo, por lo que le ha hecho a mi hermana" y ha admitido sentir "asco" por ella, pero "no rencor". Ha narrado que en un primer momento se enteró de los rumores que "corrían por el pueblo", ya que ella hace años que no tenía contacto con sus padres, y que después se lo contó la propia joven. "Me quise suicidar, porque se escuchaban muchas cosas, pero tenía que ser fuerte para sacar de allí a mi hermana".

También ha contado que ella misma sufrió un episodio de abusos en casa de uno de los acusados con su madre como inductora, y que fue la causa por la que cortó la relación con sus padres en cuanto fue mayor de edad. "Me engañó, me dijo que íbamos a limpiar un chalé y me encerró en la habitación".

Ha narrado como la menor le contó que la madre la "llevaba con hombres y quiénes eran esos hombres" y que toda su preocupación era que "no se lo dijera a mamá". Ha reconocido que actualmente no se habla del tema en casa porque "es un trauma" y que a su hermana le dan miedo los hombres extraños, "se esconde detrás mía y no quiere ponerse cierta ropa".

UN RELATO "PERSISTENTE" Y "COHERENTE"

Los peritos han certificado la credibilidad del relato de la menor, como la "más alta que se puede poner a un relato de estas características" y lo han calificado de "persistente" y "coherente". Han asegurado que la historia no tiene contradicciones aunque sí "leves imprecisiones" que pueden ser normales por las condiciones mentales de la menor.

Además han basado esta conclusión en que la víctima tiene una edad mental de unos 6 años y consideran que es muy difícil que elabore una trama de "tal magnitud", "la mantenga en el tiempo" y que cuente de manera diferenciada lo que hacía con cada uno de los acusados, "cosa que es muy complicada de mantener" en pacientes de sus características. Además, han descartado que la hermana mayor, actualmente tutora legal de la supuesta víctima, haya podido influenciar en el relato.

Por otro lado, han atestiguado "niveles altos de ansiedad", "amnesia selectiva" y "desconfianza hacia el sexo masculino", algo que en pacientes con este tipo de discapacidad pueden presentar secuelas a largo plazo, que a corto no aparecen.