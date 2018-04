'AUTOENCUESTAS', TRAMPAS EN EL SOLITARIO (Por Fermín Gassol)

Jueves, 19 abril 2018

Y digo yo ¿Para qué celebrar elecciones? Lo de ir a votar no parece sino un gasto innecesario. Con las encuestas que a menudo salen a la luz podemos saber ya quién y conque margen va a ganar y ¡oye en tiempos de crisis es de agradecer que nos ahorremos un dinero!



Como comprenderán lo dicho no pretende ser más que unapesada bromapara nada democrática. Una broma como pueden ser las “autoencuestas”, es decir encuestas encargadas ad hoc y en las que siempre gana y de qué manera, el partido que las encarga, faltaría más.



Recuerdo a un amigo, pastor de ganado, hombre cabal, centrado en sus afirmaciones, contundente en sus criterios, ecuánime en los análisis, que un día me dijo: En cierta ocasión fui a un juicio; hablaba uno y me decía, que razón tiene; pero después oía a la otra parteytambién me convencía. Al final todos llevaban razón, concluía.



Pues bien, con las “autoencuestas” pasa lo mismo que con el juicio al que aludo, que todas tienen razón. Para eso están montadas desde una posición previa de interés, como sucede también en los juicios aunque como es lógico hay que esperar luego al veredicto de las urnas.Cuando lees informaciones sobre sus resultados llegas a la conclusión de que son tan verdad como las trampas realizadas en los solitarios. La “autoencuesta” es un juego estratégico realizado por determinado partido en una época donde sus vacas son flacas y como mecanismo de compensación preelectoral, una bufonada más en esta democracia llena de frivolidades y faltas de respeto al electorado.



Sin embargo existen encuestas realizadas por “entidades oficiales” quepueden ser consideradas como más creíbles e imparciales por lo que sus resultados resultan más ajustados a la realidad…de lo que pretenden encuestar. En este caso el partido que resulta favorecido o ganador guarda silencio con ese regusto que da el verse victorioso y deseando que las elecciones se hubieran celebrado esa misma noche.



Sin embargo cuando los resultados de las encuestas maltratan a los partidos su inmediata reacción es decir que las mejores encuestas son las que se realizan con los resultados de las urnas. Y razón, lo que se dice razón, no les falta en absoluto.