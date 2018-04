Investigadores de la UCLM trabajan en una interconexión de última tecnología

Viernes, 20 abril 2018

El grupo RAAP está formado por veinte investigadores, cuya experiencia ha sido la que ha llevado a la sede de Santa Clara de Intel a interesarse por su colaboración mediante el presente acuerdo, que lleva por título 'Advanced Routing, Congestion Control and Quality-of-Service Mechanisms in HPC Fabrics such as Intel Omnipath', según ha informado la UCLM en nota de prensa.

El objetivo del mismo es desarrollar nuevos mecanismos para OmniPath, la última tecnología de interconexión de esta empresa. En este sentido, hay que destacar que este año el grupo RAAP es el único grupo de investigación español con el que Intel ha firmado este tipo de colaboración, mientras que fuera de España Intel ha llegado a un acuerdo similar con grupos de instituciones de prestigio como: Stanford, MIT, Caltech, California-Berkely, Yale, Princeton o Harvard, la mayoría de ellas con sede en EEUU.

Tal y como indican los investigadores, fruto de esta colaboración podrán surgir propuestas que se puedan aplicar en los productos que Intel fabrique en un futuro, así como ofertas laborales para que estudiantes de la ESII puedan terminar trabajando directamente para dicha corporación en su sede americana. Actualmente, un estudiante de la ESII, doctorando de la UCLM, se encuentra realizando una estancia de investigación en la sede de Santa Clara para transferir algunos de los conocimientos adquiridos en la institución académica.

El grupo RAAP está compuesto por veinte doctores de la UCLM. Dentro de este grupo, el subgrupo de Redes de Interconexión se encuentra integrado por los profesores del Departamento de Sistemas Informáticos de la UCLM Francisco J. Quiles, José L. Sánchez, Francisco J. Alfaro, Pedro J. García y Jesús Escudero. Un grupo con una amplia experiencia en el desarrollo y mejora de redes de interconexión para sistemas de altas prestaciones y centros de datos, siendo un referente internacional en lo que respecta a la provisión de calidad de servicio y control de congestión en estos entornos.

Fundada en 1968, Intel es la mayor empresa fabricante de circuitos integrados del mundo, según su cifra de negocio anual. Esta compañía estadounidense es la creadora de la serie de procesadores x86, encontrados en la mayoría de los ordenadores personales. Actualmente, el procesador más conocido de esta empresa es el denominado Intel Core i7, de la línea Intel Core, uno de los más rápidos en el campo de los PC. El centro de operaciones de Intel está localizado en Santa Clara, California (EEUU). El acuerdo con esta corporación tiene una vigencia de un año prorrogable.