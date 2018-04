ESTE BLOG (Por Eduardo Martínez Rico)

Sábado, 21 abril 2018

BLOGS | Eduardo Martínez

Pienso en este blog que he empezado hace tan sólo unos días. Antes tenía previsto escribir una vez a la semana, salvo excepciones, salvo que surgiera algo importante que me apeteciera comentar. Pero ya estoy viendo, porque miro hacia adentro, hacia mi adentro de escritor –y por qué no, de periodista-, que puedo escribir más, tal vez mucho más, ya veremos.



Mi calambre de escritor me dice que puedo ofrecer a los lectores mucho más que un folio semanal. Desde que empecé a concebir, a escribir este blog se me ocurrió la idea de un cuaderno personal y profesional, íntimo pero también mirando muy de cerca la actualidad.



Seguramente un blog que debe mucho a otras experiencias literarias y periodísticas mías, de blog y de columnas, en Internet y en periódicos y revistas. Uno es lo que fue, y uno es lo que va siendo, lo que va caminando. Al final resulta que uno es camino.



Me gustaría, en este blog, hablar de asuntos importantes de actualidad, o de temas que a mí me interesan especialmente y que creo que pueden interesar a los lectores. Me gustaría hablar de mis lecturas, y de la gente que conozco, con la que quedo a comer o a tomar algo para cambiar impresiones o por el placer de la compañía. Es decir, lo que hice en el caso de Carlos García Gual me gustaría repetirlo.



Quisiera hacer un blog bien escrito, pero fresco, no muy pulido, un blog ameno, de entradas cortas y que se lean bien. Un blog que sea apetecible leer.



Me gusta mucho escribir, me divierte, es mi vocación. Además, me ordena, ordena mi vida, en lo exterior y en lo interior. Me gusta escribir para decir cosas y para decirlas bien. Creo que el lector participa del placer del escritor. Si el escritor se divierte, a mi modo de ver, el lector también se divierte.



Este blog, como todos los blogs, supongo, es una especie de diario. Me gusta mucho el género de diario. He escrito muchos, o bastantes, aunque todavía no haya publicado ninguno. Quiero hacer un blog sobre el mundo, sobre el exterior, sobre lo interesante que nos ofrece el mundo, pasándolo por mi propia alma, por mi entendimiento, por mi sensibilidad.



Un cuaderno abierto al exterior, pero fruto de la experiencia, de las lecturas y de la reflexión. Y del contacto con la gente, de la que tanto se aprende. Este blog también surge del diálogo