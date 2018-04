Los talaveranos del Twinner-Serma acaban quintos la liga en Primera Nacional

Jueves, 26 abril 2018

Tenis de Mesa: Primera Nacional

DEPORTES El Día



El sábado a las 16:30 era la última cita en el Colegio Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina frente al conjunto que ocupaba la segunda plaza, el Linares, que se jugaba todo en su doble salida a Talavera y Móstoles. Los visitantes necesitaban la victoria para ser segundos o primeros y jugársela el domingo en Móstoles, pero dos derrotas les llevarían a la cuarta plaza y a no entrar en los puestos de fase de ascenso.

Por parte talaverana serían de la partida Jorge Berrendo, Kazeem Adeniyi y José García mientras que equipo de gala en el visitante formando por el gran Mateo Cibantos, junto a Alberto García y Antonio Gómez. El arbitraje a cargo de D. Oscar Díaz Dapica. El encargado de abrir el encuentro iba a ser Jorge para los talaveranos frente a Alberto, dominio visitante que se imponía por 0-3 a Jorge poniendo el 0-1 en el marcador del encuentro.

A continuación Kazeem iba a reestablecer la igualada al imponerse con claridad e idéntico resultado a Antonio Gómez, 3-0 para Kazeem que subía el empate a 1 al marcador.

Tercer partido entre el experimentado jugador Mateo Cibantos frente al talaverano José, Mateo como era normal se ponía 0-2 arriba aunque con un 9-11 en el primer juego pero el talaverano lo iba a poner contra las cuerdas al imponerse en el tercero y cuarto juego. Los saques largos con efecto de José hicieron mucho daño y muchos puntos para el talaverano. El visitante estaba en apuros y no se lo esperaba, pero de nuevo un buen quinto juego de Mateo ponía la lógica en el marcador, 2-3 para Mateo que ponía el 1-2 en el encuentro.

Cuarto partido y de nuevo el base talaverano Kazeem iba a hacer su trabajo pese a que se iba a dejar el segundo juego, victoria por 3-1 para Kazeem que ponía de nuevo la igualada en el marcador que reflejaba un empate a dos. Jorge saltaba a la pista frente a Mateo Cibantos, Jorge no pudo hacer partido ante el visitante que se imponía por 0-3 y ponía a su equipo a una victoria de los dos puntos. Saltaba José para intentar forzar al doble frente a Antonio Gómez, antes nunca se habían enfrentado. Buena salida del talaverano que se imponía en el primero pero Antonio lograba el empate. Tercer juego que de no haberse escapado para José, puesto que dominaba 8-5, podía haber cambiado el resultado, pero el visitante se lo llevaba por 9-11 y no iba a dar opción en el quinto al talaverano. Al final victoria por 1-3 para Antonio que ponía el definitivo 2-4 en el marcador del encuentro y los visitantes ya solo podían ser primeros o segundos y se lo iban a jugar todo el domingo en la casa del líder.

A pesar de la derrota el equipo talaverano se veía beneficiado por la derrota de Sevilla en Chiclana y la otra derrota de Almendralejo a domicilio en la pista de Ocaña, de esta forma los talaveranos finalizan en una brillante quinta posición la mejor de su historia en la liga de 1ª Nacional.Los equipos que disputarán la fase de ascenso a División de honor son el CTM Móstoles, Linared Informática Linares y AD Collado Mediano mientras que descienden de categoría CTM Progreso, Ocaña y Aranjuez.

TERCERA NACIONAL

El equipo talaverano de tercera nacional tercera clasificado en la tabla recibía al quinto clasificado el CTM Alcarreño de Guadalajara.Los talaveranos que ya son terceros en la tabla jugarían con los jóvenes Diego Ortega, José Miguel Sánchez y el veterano Gao Denming. Por parte visitante el discapacitado Juan Carlos Palomares, Iker Navarro y Álvaro Navarro. Los talaveranos iban a dejar escapar dos partidos en el quinto set, uno Gao y otro de Diego e iban a caer ante los visitantes por 2-4. Tan solo un punto de Gao y uno de Diego no fueron suficientes para conseguir la victoria.

Con esta derrota brillante tercera plaza para los talaveranos que el domingo 13 de mayo acudirán a la fase de ascenso a segunda nacional a la que acudirán como segundos de grupo junto a Toledo, Navalcán y Alcarreño en el grupo I. Por parte del grupo II serán Albacete, Manzanares, Miguelturra y Alcázar.