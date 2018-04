El CB UCA Albacete gana en Ciudad Real y asciende a Primera División de C-LM

Martes, 24 abril 2018

Polideportivo: Baloncesto

El CB UCA jugará la próxima temporada en Primera División. El equipo de Vicente Olivares demostró en los dos partidos disputados este fin de semana que eran sin duda los que más fuertes llegaban al sprint final de la Liga y su victoria del sábado en el Príncipe Felipe primero ante el Lineal Ciudad Real, y el domingo en casa ante el CB Miguelturra para certificar el ascenso, no han hecho más que demostrarlo.

El sábado CB UCA lograba vencer a domicilio al que hasta ese momento había sido el líder indiscutible de la Liga, Lineal Ciudad Real. Lo hacía además en su propia cancha por 71-81 con lo que el título quedaba solo en las manos del equipo albaceteño que necesitaba al día siguiente vencer en casa para ser campeón.

Los de Jesualdo se limitaron a hacer lo que debían que no era otra cosa que vencer al Hormigones Quintanar y esperar la derrota de UCA ante Miguelturra. Pero no sucedió así, los hombres de Vicente Olivares no desfalleceron y no solo se llevan el título liguero sino que obtienen de forma directa el ascenso a la 1ª División de Castilla-La Mancha.

Con esta derrota Lineal Ciudad Real tendrá de nuevo una segunda opción de pelear por el ascenso, eso si, tendrá que ser en la Fase Final que se dispuará el fin de semana del 6 y 7 mayo en lugar aún por determinar. Junto a él estarán presentes CB Miguelturra, Don Fadrique y La Sagra-Illescas.