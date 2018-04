UGT reclama al Sescam la convocatoria "inmediata" de las mesas de negociación

Lunes, 23 abril 2018

En primer lugar, recuerda el sindicato en nota de prensa, tras la firma por parte de UGT de un acuerdo estatal que permite mejorar las condiciones del personal, se solicitó iniciar la negociación de la jornada de 35 horas semanales, algo que, a su juicio, se podría materializar tras la aprobación de los presupuestos junto con la supresión de los descuentos salariales en situaciones de baja médica e incluso el establecimiento de días acumulados para facilitar la conciliación de la vida personal y familiar.

Junto con esto, como ha solicitado --asegura-- UGT en todas las mesas de negociación, "hay que recuperar el sistema de Carrera Profesional haciéndolo extensivo a todo el personal, con independencia de sí se trata de personal fijo o interino". Desde la organización --apunta-- se han presentado denuncias para conseguirlo por la vía judicial, pero --en su opinión-- "no tiene sentido esperar a estas resoluciones dado que, en otras comunidades autónomas ya se ha conseguido".

Otra cuestión que UGT lleva tiempo solicitando en las mesas de negociación --dice-- es el establecimiento de un modelo de exención de turnos de noches en personas mayores de 55 años, al igual que lo tienen en otros Servicios de Salud ya que, afirma, no se puede "condenar" a los profesionales a la "penosidad" de las noches hasta el momento de su jubilación.

En cuanto a las oposiciones pendientes de anunciar la fecha, el sindicato cree que "no tiene sentido que unos profesionales ya conozcan la fecha de la misma y otros no. Por ello, considera que "el Sescam debe publicar las fechas de todas las categorías pendientes de forma inmediata". Igualmente, cree que "debería anunciarse ya el momento en que se iniciará la revisión de oficio de quienes participaron en la OPE 2009 ya que se ha anunciado su realización pero no se ha indicado en que momento comenzará dicha revisión".

ÁMBITO RETRIBUTIVO



En el ámbito retributivo, desde UGT --aseguran-- no quieren una homologación retributiva con el resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud. "Esta ya la padecimos con el anterior gobierno y supuso una importante bajada de las retribuciones", avisa el sindicato, quien por otra parte sí solicita, el incremento de las retribuciones en los porcentajes permitidos, la retribución de guardias en Auxiliares de Enfermería, productividad mensual ligada a población atendida en Higienistas Dentales, o el cobro de la atención continuada A-Noches personal de Emergencia.

Otro punto pendiente y que desde este sindicato se lleva solicitando desde el inicio de la legislatura es la creación de nuevas categorías: Nutricionistas, Documentación Clínica, entre otros. "En lo relativo a nuevas categorías estamos pendientes de la puesta en marcha de las especialidades de enfermería y de la incorporación en la OPE 2018 de las categorías de informática que deberían sacarse por la vía de la consolidación", indica el sindicato.

Con respecto a esta oferta de empleo, el sindicato recuerda que están también pendientes de la negociación de la oferta del 2018.

Otra cuestión pendiente que el sindicato lleva tiempo reclamando es la negociación de un sistema de movilidad interna para Atención Primaria, Gerencia de Urgencias y Coordinación e Inspección, "ámbitos donde actualmente no existe un sistema reglado, más allá del concurso de traslados para que los profesionales puedan acercar su lugar de trabajo al de residencia".

BOLSA DE TRABAJO

Respecto a la Bolsa de Trabajo, desde UGT solicitan la publicación "inmediata" de los listados pendientes antes de la apertura del plazo de inscripciones en noviembre de este año, así como el desarrollo del aplicativo de control para que "se tenga certeza de la puntuación por la que se va llamando, los contratos que se adjudican, en definitiva mejorar la transparencia en los procesos de contratación de personal".

En cuanto a los profesionales PEAC, que realizan guardias en los Centros de Salud, cuyo régimen normativo data de 2005, por parte de UGT --recuerda-- "se ha manifestado en muchas ocasiones que hay que dignificar y mejorar las condiciones laborales de estos profesionales que atienden las urgencias en el ámbito urbano y rural fuera de los hospitales".

Con respecto a la mutua, ya se ha manifestado en varias ocasiones en la Mesa General de Negociación, apunta el sindicato-- que "carece de sentido hacer uso de un dispositivo externo para el tratamiento de las enfermedades derivadas del trabajo y los accidentes laborales teniendo el propio servicio de salud", máxime cuando UGT --dice-- "ha conseguido importantes sentencias que anulan las decisiones de la mutua en cuanto a la determinación de la contingencia, algo que repercute negativamente en el presupuesto forzando al uso del presupuesto sanitario para atender situaciones derivadas del trabajo que llevan otra vía de financiación".