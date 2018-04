El PP pide no entorpecer entre Tolón y Page el proyecto Puy du Fou

Lunes, 23 abril 2018

PARQUE TEMÁTICO

La viceportavoz, Claudia Alonso, ha manifestado que al Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo "les empieza a dar mucho miedo que los enfrentamientos políticos entre el presidente regional, Emiliano García-Page y la alcaldesa, Milagros Tolón, puedan entorpecer el desarrollo del parque temático Puy Du Fou".



"Lo que tienen que hacer ambos dirigentes políticos es trabajar conjuntamente en la solución de problemas y no pasito a pasito buscar la manera poner la zancadilla al adversario", ha defendido Alonso, según ha informado en nota de prensa el PP.



Y es que a juicio de la diputada 'popular' "la nefasta gestión de la alcaldesa, Milagros Tolón y su lucha política personal con Page, están haciendo mucho daño a la ciudad de Toledo".



Dicho esto, Alonso ha explicado que en las acciones del Gobierno municipal se evidencia una total "falta de diligencia y competencia" y ha citado como ejemplo lo que ha ocurrido en la cuesta de Carlos V y en la Plaza de Zocodover.



"Las obras de la Cuesta de Carlos V costaron 242.000 euros y no se puede consentir que un año y medio después el pavimento de las aceras este en algunos tramos hundidos porque el equipo de Gobierno no tuvo en cuenta el ancho de la calle y con la parada de taxi los autobuses no caben y se tienen que subir a la acera", ha condenado Alonso que ha exigido a la alcaldesa que, de forma "inmediata actúe en este eje de Toledo, uno de los más transitados por turistas, junto con los alrededores del Alcázar que también están hundidos".