El Toledo recurre al Salto del Caballo para ganar al Castilla y seguir con opciones de salvarse

Miércoles, 25 abril 2018

Fútbol: Segunda División B (Grupo I)

DEPORTES | El Día 11:05 |

El C.D. Toledo se refugia en el Salto del Caballo donde afronta esta semana dos finales que afronta en situación límite. A seis puntos de la salvación y con un partido más que sus rivales, los verdiblancos reciben este miércoles desde las 18.15 horas al Castilla en el partido que hace once días quedaba suspendido tras el desmayo de Lassad en el entrenamiento previo que acababa con el franco-tunecino en la UCI del Hospital Virgen de la Salud. El delantero evoluciona favorablemente, ya está en planta y como él, para salir del hospital y evitar caer al pozo de la Tercera División, a los toledanos solo les vale ganar.

Es así. Ganar o ganar a un rival irregular, que no se juega nada, pero que viene de poner contra las cuerdas al Fuenlabrada en Valdebebas (1-1), en un partido donde los de Solari merecieron más. En cuanto al Toledo, después de otro revolcón en el Cerro del Espino frente al Rayo Majadahonda (3-0), solo puede hacerlo mejor. Recupera Falcón a varios sancionados y aunque no estará ni Jony Montiel, ni Jorge Ortí, todos esperan vencer para aferrarse a la categoría. Si no lo hacen, con tres jornadas por delante, lo tendrán casi imposible.