ENCICLOPEDIAS SOBRE PENALTIS (Por Fermín Gassol)

Martes, 24 abril 2018

No me extraña que así de a bote pronto y nunca mejor dicho, consideren ustedes que un penalti, un simple penalti, pueda ser el tratado de toda una enciclopedia. Pero es posible que después de leer estas líneas cambien de criterio. Y si piensan que exagero, recuerden el penalti pitado a favor del Real Madrid en el último partido de cuartos de final de la Copa de Europa con la Juve.

Viendo la trascendencia que tuvo la decisión del árbitro inglés, las polémicas que tal decisión generó…creo sin temor a equivocarme y ya que aludo a un paisano de Shakespeare, que después de que el universo se preguntara sobre “el ser o no ser” de Hamlet como interrogante metafísico, aparezca como segunda duda existencial de medio mundo eso tan difícil de decidir en el futbol de que una mano en el área sea o no sea penalti. Y a los hechos me remito; porque pocas cuestiones que se encuentran tan reglamentadas, a su vez están perfectamente indefinidas como es lo de “tocar el balón deliberadamente con las manos dentro del área”; la prueba insisto, está en la cantidad de dudas y polémicas que suscitan estas decisiones arbitrales.



Y hablo desde la experiencia adquirida desde la butaca del salón de mi casa, que otra cosa no veremos pero futbol en la televisión, todo el del mundo mundial. Mal menor este porque tal y como está la programación resulta un agradable y por ahora inofensivo pasatiempo. La liga inglesa, la italiana, portuguesa, la argentina, la francesa….y todos como digo desde la butaca del salón de casa durante todos los días de la semana. Y claro, con tanto balón rodando en tantísimos estadios y árbitros pitando es muy difícil no recurrir a los agravios comparativos.



Pues bien, el reglamento de fútbol está hecho para todas las competiciones en todos los países donde se practica este deporte negocio. Sin embargo esta afirmación se desmorona cuando vemos los criterios tan distintos que marcan los árbitros a la hora de sancionar los penaltis cometidos por tocar el balón con las manos en el área.

El reglamento califica con una palabra fundamental lo que debe entenderse por penalti, esta es “deliberadamente”. Pero, amigo mío, ¿quién puede asegurar que un jugador tiene intencionalidad en cometer penalti? Ese criterio que juzga “la intención” lo interpreta el árbitro que no es ni tiene porque ser un confesor que haya de preguntar al jugador sobre su hipotético “pecado” parando además el partido.

Y así vemos con frecuencia balones que van a las manos, manos que interceptan balones, manos pegadas al cuerpo como queriéndose esconder y que sin embargo encuentran al balón, manos que no tienen intención de estar donde se encuentran, manos que no sabían que el balón iba hacia ellas, balones que no querían ir a las manos, y la última variable…ver si el balón interceptado con la mano iba dentro de la portería o no. En fin un galimatías de posibilidades que más bien parecen corresponder a teorías profundas de la combinatoria matemática.

Y paso por alto la posible politización de los penaltis, esa que nos traería una práctica tan habitual en otros campos menos deportivos; pitar únicamente cuando el balón da en la mano izquierda o en la derecha….y es que, de momento estas decisiones arbitrales resultarían bastante descaradas. Pero en esta disparidad de criterios que los árbitros utilizan para interpretar el código de un brazo o una mano en el área subyace uno mucho más simple.

El de la influencia que tiene sancionar o no una mano para el resultado final.



Porque hay que tener mucha determinación para pitar un penalti en contra del equipo de casa cuando las espadas están en alto. Observen si no. Cuando el penalti no decide el resultado, se pita más fácilmente. Y no me digan nada si se produce nada más empezar un partido, con la de penaltis que pueden producirse después. Y es que el penalti da la sensación de estar considerado como lo que es, una pena máxima, una especie de “pena de muerte” futbolística que solamente puede ejecutarse una vez en un partido y…cuando la vida, o sea el resultado ya no importa.

Sin embargo y en el caso del penalti que le hicieron a Lucas Vázquez en la semifinal antes citada creo que el asunto se zanja de una manera muy sencilla. Esa falta en el centro del campo se hubiera pitado sin el más mínimo problema; ¿por qué esa disparidad de criterios cuando se cometen en las áreas? Ahí lo dejo.