El PP acusa a Page de "engordar" las cifras del Plan Retorno

El PP ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de "engordar" las cifras del Plan de Retorno del Talento Joven cuando, según asegura, "la realidad" de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral no es fruto de este programa sino del "esfuerzo" de cada uno de ellos que, "después de haber estudiado y trabajado", han podido regresar a la región.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Lorenzo Robisco, un día después de que el presidente autonómico anunciara que este martes el Consejo de Gobierno va a aprobar una nueva convocatoria del programa 'Retorno del Talento Joven'.

"Para qué sirve engañar a todos si han venido unos poquitos", se ha preguntado el dirigente 'popular', quien ha puesto en cuestión los datos que este lunes ofreció Emiliano García-Page respecto a este plan.

Así, ha señalado que en la página oficial del programa consta que tres jóvenes han recibido subvención a la contratación indefinida, así como cinco jóvenes han recibido subvención a la actividad emprendedora y, además, 56 han obtenido el 'pasaporte de vuelta', mientras "García-Page habló de que 80 jóvenes más otros 44 se han beneficiado de dicho programa".

A renglón seguido, ha lamentado que este plan sea una copia del que puso en marcha el Gobierno andaluz que, a su juicio, fue un "fracaso", al tiempo que ha criticado que en vez de ser un programa enfocado a "miles" de jóvenes para que puedan regresar a la región "vuelva a ser un anuncio grandilocuente" del presidente regional.

Robisco ha advertido de que la gente "lo que quiere es trabajo y de calidad, no subsidios". "Aquellos chavales que se han ido fuera a trabajar o formarse, vuelven infinitamente más preparados y lo que necesitan es estabilidad y contratos", ha apuntado el dirigente del PP.

SANIDAD

En otro orden de cosas, el diputado 'popular' ha informado del caso particular de un hombre que, según indica, se encuentra en una situación "muy delicada" en la UCI en el Hospital de Toledo y que por "una decisión estrictamente administrativa" se le ha comunicado que "tiene que marcharse" a su centro de referencia, que es el Hospital de Ciudad Real.

Según el 'popular', esta persona en el trayecto de Ciudad Real "puede morirse" y la familia no quiere este traslado y por ello han intentado hablar con el director médico, que, según dice Robisco, hasta la fecha no les ha recibido. Esta familia ha registrado una "denuncia" ante el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, según Lorenzo Robisco, quien ha pedido que "por favor" no se lleve a cabo este traslado.