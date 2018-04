La edad ya no será un impedimento para frenar el retorno del talento a CLM

Martes, 24 abril 2018

La segunda edición del Plan Retorno del Talento Juvenil, puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha en septiembre de 2017, no establecerá límite de edad para aquellas personas que quieran acogerse al mismo y contará con un presupuesto de 700.000 euros, lo que supone un aumento de un 48 por ciento respecto al año anterior.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno.

Bajo el punto de vista de la consejera, el incremento de este presupuesto supone disponer del "colchón necesario" para abordar todas las necesidades e instrumentos que pone en marcha esta iniciativa del Ejecutivo castellano-manchego.

LAS MISMAS TRES LÍNEAS

Franco ha explicado que el programa contempla en su edición de 2018 las mismas tres líneas que el año pasado, siendo la primera la de destinar 10.000 euros a aquellas empresas que contraten de manera indefinida a un joven que quiera retornar, que se elevarían a 15.000 en caso de que sea para investigación y desarrollo.

Además, esta línea introduce como novedad un incremento del 20 por ciento conforme a todas las líneas en las que la Junta está trabajando referidas a la Inversión Territorial Integrada y en la Ley de Estímulos de Zonas Prioritarias.

La segunda línea contempla las ayudas para la puesta en marcha de proyectos de emprendimiento por parte de los jóvenes, que cuenta con una cuantía de 6.000 euros para la puesta en marcha de un proyecto emprendedor.

La tercera línea es el Pasaporte de Vuelta, con una ayuda económica de hasta 3.000 euros para sufragar los gastos de transporte de la personas que retorna. Es un título que reconoce que la persona que vive en el extranjero cumple las condiciones requeridas en el plan para su vuelta y que puede activarse en el momento en que se materialice la contratación o la puesta en marcha de proyecto de emprendimiento.

MEJORAS Y NOVEDADES

Entre las mejoras y novedades del plan, Franco ha explicado que se elimina el limite de edad, que el año pasado se fijo en jóvenes menores de 35 años. "Hemos visto que hay muchos jóvenes y personas con más avanzada edad que llevan tiempo fuera de nuestra región y que es ahí donde se concentra una mayor necesidad de vuelta", ha señalado.

Del mismo, la titular de Economía, Empresas y Empleo ha apuntado que el Gobierno castellano-manchego ha ampliado los supuestos subvencionables en las ayudas a la contratación indefinida a los contratos fijos discontinuos.

También ha señalado que se han incorporado algunos gastos adicionales a las subvenciones en materia de autoempleo. En concreto, se amplían los conceptos de subvención a la formación que quiera recibir el emprendedor relacionado con su actividad empresarial.

Por último, otra novedad es que el Pasaporte de Vuelta, que antes reconocía únicamente los gastos de la persona que retorna, los amplía a todos los gastos de los familiares que estén desplazados en el exterior, hasta el primer grado de consanguinidad.

En este punto, Franco se ha dirigido a todas aquellas personas que solicitaron el Pasaporte de Vuelta en 2017 y que todavía no lo han activado, bien porque no han sido contratados o porque no han decidido todavía el inicio de una actividad empresarial, para decirles que lo pueden hacer en cualquier momento.

La convocatoria se publicará previsiblemente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOMC) la próxima semana y a partir de ahí comenzará el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de diciembre. Quienes se haya acogido entre finales de diciembre del año pasado y abril de este tiene el plazo de un mes para presentar la solicitud de la ayuda.

PLATAFORMA WEB

La consejera se ha referido también a la plataforma web creada por el Gobierno regional --http://retorno-talento.castillalamancha.es/--, para señalar que cuenta hasta ahora con 230 jóvenes inscritos y más de 40 ofertas de empresas registradas.

Además, ha apuntado que a lo largo de programa se han publicado más de 60 ofertas, de las que 20 han sido cubiertas y ocho fueron descartadas por no encontrar el perfil que demandaban las empresas.

También ha querido reconocer el esfuerzo y el compromiso de los orientadores laborales incorporados a las oficinas empleo, formados para este plan, y que "están poniendo sumo cuidado y compromiso para que todo llegue a buen puerto".

En el primer año de andadura del programa han sido cerca de 47.000 las visitas que ha recibido esta plataforma web, 89 Pasaportes de Vuelta concedidos y 44 personas que han sido contratadas. Además, Franco ha dicho que una veintena de personas están en fase muy avanzada de contratación.

La gran mayoría de los contratos han sido en Castilla-La Mancha, si bien es cierto que la consejera ha reconocido que hay casos en los que el retorno se ha producido en otras comunidades autónomas como Madrid o Cataluña. "Esto nos tiene que poner en aviso y la iniciativa realmente debe ser estatal", ha agregado, haciendo un llamamiento al Gobierno central.

Respecto al perfil de las personas que han recibido el Pasaporte de Vuelta, ha indicado que el 40 por ciento tienen grado de licenciatura, el 22 por ciento una ingeniería, el 17 por ciento un ciclo formativo superior y el 11 por ciento Enfermería o Fisioterapia.

Están participando jóvenes de toda la región, en mayor medida de la provincia de Albacete, seguida de Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Guadalajara; y los países que reciben más visitas en la web son de la Unión Europea pero también de Estados Unidos, Méjico y Chile.

ENCUENTRO NACIONAL

La consejera ha indicado que este plan ha despertado un "enorme interés" de otras administraciones, lo que está haciendo plantearse al Gobierno regional celebrar a lo largo del año en la Comunidad Autónoma un encuentro nacional del Plan del Retorno de Talento Juvenil.

En el mismo se pretende compartir las buenas prácticas que están poniendo en marcha las administraciones y también la experiencias de los jóvenes para "tener una mayor cercanía a las realidades para que nos ayuden a seguir mejorando el plan", ha manifestado Franco.

A todo ello ha unido que 2016 es el primer año desde 2012 en la región que acaba con un saldo migratorio juvenil positivo con 911 personas y que las previsiones de 2017 también son de saldo migratorio positivo y que en el primer semestre se estima en 536 personas.