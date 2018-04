Mariscal adelanta que la reunión anunciada con la Junta será el día 4 de mayo

Martes, 24 abril 2018

El primer edil ha desmentido que los retrasos que pudiera haber en las propuestas planteadas por el Gobierno regional sean debidos al Ayuntamiento de Cuenca. “De ningún modo se puede culpar al Ayuntamiento si no hay expediente abierto por la Junta ni papeles”, ha dicho.

El tema de los ascensores, se ha llevado con la máxima diligencia en el Consorcio y se han mantenido todas las reuniones, presentaciones y debates tal y como solicitaron tanto Martínez Guijarro, como el delegado de la Junta, Ángel Tomás Godoy. Difícilmente se puede avanzar más sin propuestas concretas, ni proyectos, “no ha habido ningún retraso por nuestra parte, porque siempre que han hecho un anuncio les he pedido que para pronunciarnos sobre el tema tenían que entregar documentación, que es lo que no tenemos”, ha manifestado Mariscal. “Estamos a 24 de abril de 2018 y no tenemos ningún proyecto, y mucho menos consensuado”, que es lo que acordó el Consorcio en septiembre de 2015. “El Gobierno regional ha creado con este tema una burbuja que ya ha sido rechazada en tres ocasiones por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca”.

El alcalde ha recordado que: “El Ayuntamiento no puede generar seis millones de euros de crédito para solo dos ascensores y tampoco lo puede hacer el Consorcio, no es un problema solo de plazo de ejecución, también hay un problema de que las condiciones que han puesto en las bases de la convocatoria de ayudas FEDER son imposibles de superar”.

En septiembre del año pasado visitaba en el antiguo colegio de Las Quinientas con representantes de la Junta, indicándoles que presentaran un proyecto. Lo mismo que repitió en febrero de este año mediante carta al presidente regional, Emiliano García-Page, y no fue hasta la semana pasada cuando fueron a tomar medidas y hacer fotos.

“Cuando han traído propuestas serias, con proyectos o convenios, todo ha salido adelante, y prueba de ello es la exposición de Sorolla en marcha o las renovaciones en los museos de las Ciencias y el Paleontológico, o la exposición de Weiwei”, ha añadido y ha finalizado diciendo: “Son muchos más los anuncios: planes de turismo, centros de investigación, complejos hoteleros, museos y exposiciones de los que nada se sabe”.

Petición del Grupo Municipal Ciudadanos

En cuanto a la petición del Grupo Municipal Ciudadanos, de participar en la reunión que mantendrán Guijarro y Mariscal, el alcalde entiende que no ha lugar. Guijarro ya mantuvo un encuentro con los grupos de la oposición, a la que asistió Ciudadanos y el alcalde ha solicitado en varias ocasiones a Ciudadanos reunirse para hablar de varios temas, la última hoy a primera hora de la mañana.

Por lo que el alcalde ha valorado esta propuesta de Ciudadanos como un intento de aprovechar la oportunidad para desprestigiar la política y hacer descalificaciones sin más propósito.

Mariscal ha manifestado que aún no se conoce qué valoración hace Ciudadanos de su reunión con Guijarro y si éste les enseñó algún proyecto.