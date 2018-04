El acusado de violencia de género y violación en Daimiel culpa a los padres de su novia menor

Martes, 24 abril 2018

tribunales

Ciudad Real | El Dia

El acusado de violencia de género, violación y amenazas a su novia menor, F.A.A., maltratador reincidente de Daimiel, ha acusado a los padres de esta de mentir porque "no quería que tuviera una relación con ella y me tenían amenazado" y ha afirmado que "jamás la he obligado a nada" y que si no hubiera sido por ellos "hasta el día de hoy estaría con la chica".