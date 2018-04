Los agricultores quieren que CLM incluya el girasol en la reforma de la PAC

Martes, 24 abril 2018

Agricultura

REGIÓN | ELDIAdigital

El objetivo es incentivar la superficie de siembra y producción actuales de este cultivo. "Esta ayuda asociada consideramos que debe aparecer en el documento de la Administración regional y que se haga llegar a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, así como al comisario de Agricultura de la Unión Europea, Phil Hogan", indicaban los representantes de las cinco organizaciones.

Las razones de incluir de cara a la próxima reforma de la PAC una ayuda asociada al girasol es el descenso en los últimos cinco años de un 25% de su producción, lo que ha supuesto "una merma económica de cerca de 18 millones de euros al año solo en Castilla-La Mancha, según señalan estas organizaciones en nota de prensa.

Además de los motivos económicos y sociales existen motivos de gran importancia de carácter medioambiental para apostar por el cultivo del girasol y evitar el descenso de los últimos años. Entre ellos, una reducción de un 70% del aporte de Gases de Efecto Invernadero (GEIs), señalan.

En este sentido, indican que esta reducción es propia del girasol frente a otros cultivos, añadiendo que "los cultivos que menos labores y fertilizantes necesiten, como el girasol, serán los que menos CO2 emitan, ya que consumirán menos gasóleo y menos energía, en la síntesis de los fertilizantes".

"En el caso de un girasol que no se fertilice, como tradicionalmente se cultiva en nuestra región, los ahorros de GEIs serían, por orden de importancia: no existencia de emisiones a la atmosfera de óxido nitroso procedente del abonado nitrogenado del suelo agrícola; no existencia de emisiones de CO2, en la fabricación de los fertilizantes y reducción de las emisiones de CO2, por menor consumo de gasóleo al no abonarse", han precisado.

Además, aseguran, "un girasol que no se fertilice tiene un 80% menos de consumo energético que un cereal, por lo que se reduce la huella de carbono, consiguiendo un aumento de la sostenibilidad global de cultivo". "Y no olvidemos --manifiestan las cinco organizaciones-- que en verano, más allá de los leñosos, el girasol es el único cultivo dentro de los cereales que se transforma en refugio para numerosas especies, por no hablar de su indudable valor paisajístico".

Por todo ello, las cinco organizaciones han cerrado filas por el mantenimiento de este cultivo y recuerdan que "el compromiso 2020 está inmerso en toda la argumentación de la PAC actual y de su reforma próxima, basada en la reducción de las emisiones de CO2 y aún es más importante en la disminución de Óxido Nitroso (N2O), ya que es más contaminante".

Una vez presentada públicamente la propuesta, los representantes de las cinco organizaciones han mantenido una reunión con el director provincial de Agricultura, Joaquín Cuadrado, para trasladarle el documento y pedirle el apoyo del Gobierno regional.

En los próximos días el grupo de trabajo, integrado por las cinco organizaciones, solicitará reuniones con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, con los representantes de los grupos políticos y con el delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, entre otros.

Además se llevarán a cabo distintas actividades y acciones encaminadas a recabar apoyos de instituciones como ayuntamientos o diputaciones, y otras organizaciones sociales.

En el acto de presentación del documento han participado el secretario general de Asaja Cuenca, Manuel Torrero; el secretario técnico regional de COAG CLM, Ignacio Cañas; el responsable de la sectorial de Oleaginosas de UPA CLM, Vicente Caballero; la directora técnica de AFOEX, Ana Hurtado.

Así como el portavoz de la sectorial de cultivos herbáceos de Cooperativas-Agroalimentarias, Ramón López Hervás y la técnico de esta organización, Nuria Villanueva.