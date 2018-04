AFIRMACIONES PARA UN TIEMPO DE BÚSQUEDA II (Por Vicente Langreo)

Martes, 24 abril 2018

Este documento es un resumen amplio de lo que vivió D. Fernando Sebastián, a raíz del Concilio, en aquel despertar de la Iglesia española en los años sesenta previos a la Transición política, con las tensiones en los Seminarios y en la UPSA en la que él era profesor y Rector. Frente a la confesionalidad del régimen de Franco, buen numero de de clérigos y religiosos jóvenes se sentían atraídos por el socialismo, hasta por la izquierda radical y por idealizamos la política, tanto la de derechas como la de izquierdas, sin darnos cuenta de que la sacralización de la política perturbaba la vida de la Iglesia y alteraba la vida política de la sociedad.



“Una mentalidad cristiana correcta pide también una clara distinción entre la vida de la Iglesia y las instituciones políticas. La Iglesia responde a la voluntad de Dios y a la centralidad de Cristo Cabeza y Salvador de la humanidad. La política en cambio es una realidad mundana para ordenar los asuntos comunes y el bien común. El cristianismo niega el carácter divino de los soberanos, como se pensó en los siglos pasados, seculariza la política y relativiza las instituciones temporales. Solo Dios es absoluto. Solo Dios salva. No se puede decir que la Iglesia tiene que ser neutral en política; pero si que debe mantenerse libre de cualquier disciplina o institución política o económica, cuando hay principios morales y valores comunes”



​“Tanta fue la tensión y el esfuerzo que me agobiaba- dice- que me obligue a guardar un tiempo de silencio, para aclararme yo mismo ante tanta confusión, Pasé unos meses sin escribir, leyendo, orando y reflexionando. Fruto de este periodo fue un texto publicado como “Afirmaciones para un tiempo de búsqueda” Para mi tranquilidad acudí a Segovia, mostrándolo al obispo Don Antonio Palenzuela y a otros amigos, como Olegario González, José María Setién, Ricardo Alberdi, Martín Velasco y Rafael Belda. El texto se publicó el 1 de Junio del 1976.



Las preocupaciones del momento eran 1) Mantener y fomentar la identidad cristiana frente al secularismo y el eclecticismo, 2) Diferenciar a la Iglesia de la sociedad civil, de sus instituciones y objetivos 3) Y fortalecer la credibilidad y la capacidad misionera de la Iglesia en la sociedad española..El texto reivindica la influencia de la Iglesia en la vida temporal mediante la conversión personal de los creyentes y su presencia activa, responsable y coherente, en las actividades temporales. Era difícil orientarse en aquella situación.​ En continuidad con sus búsquedas, hay otro momento de cambio importante que D. Fernando asumirá, al ser nombrado obispo de León en 1979 a los 50 años de edad. Amigo y sucesor de D. Elías Yanes, en la Secretaría de la CEE, ya como Arzobispo de Zaragoza, un día en l978 lo llamó a Salamanca (“Memorias con esperanza” Eds. Encuentro 2016 (pg. 185, 205 y 242)

DECALOGO DEL SACERDOTE



Invitado a comer en Madrid por D. Elías Yanes, le sugirió si quería ser su colaborador y obispo auxiliar. D. Fernando Sebastián le respondió que sí Y en el verano siguiente terminado su segundo tiempo de Rector en la Universidad de Salamanca, de vacaciones con su familia, lo llamó el Nuncio Dadaglio y le preguntó si aceptaría ser obispo auxiliar o titular; prefería titular y a la propuesta respondió: “Estoy dispuesto.” Aquello fue como salir de una vida oculta de religioso y de su dedicación docente, tras haber tenido más de 2.000 alumnos entre seminaristas y seglares en Salamanca, como catedrático de Psicología, Decano y Rector. Ahora religioso docente, de la generación Conciliar y obispo, tenía que asumir y llevar a término las exigencias la transición de nuestra Iglesia y adaptarla a las necesidades de la sociedad, con una renovación espiritual, cultural y sociológica, afrontar una misión evangelizadora, universal sin descanso. Así la pastoral y el ministerio sacerdotal fue lugar teológico que motivó el Decálogo del Sacerdote, siendo ya obispo de León.



1- Cree en Jesucristo único salvador universal y necesario de todos los hombres

2- Vive al estilo de Jesús y de los Apóstoles, justo, misericordioso, sencillo, libre, culto y generoso, amigo y hermano de todos. Ora cada día con humildad y confianza.

3- Cree en el misterio de la Iglesia cuerpo de Cristo, necesaria para el mundo

4 -Vive en comunión sincera con los demás sacerdotes del Presbiterio, con el obispo, con el Papa, con la Iglesia entera. Sufre cono propios sus defectos, sin conformismos ni rebeldías, sin adulaciones, con responsabilidad y esperanza.

5 - Centra su vida en manifestar la presencia de Jesucristo muerto y resucitado en la vida de las personas, de las familias y de la sociedad. Mantiene viva su palabra, su piedad, su perdón, su esperanza, su humanidad ejemplar y salvadora

6- Cree en la fuerza de la bondad y en la victoria final del bien, espesando contra toda esperanza, siguiendo en la brecha, a pesar de todo con la Virgen María, la Madre de l a fidelidad y de la misericordia.

7- Vive cerca de los sencillos, de los desvalidos y de los dolientes, con verdadera fraternidad, en el nombre y con el alma de Jesús. Se mantiene independiente de todas las ideologías y construcciones humanas.

8-Estudia asiduamente el Nuevo Testamento, las ciencias teológicas y las ciencias humanas. No estés nunca satisfecho de tí, trata de mejorar siempre y en todo.

9- Vive una humildad madura, amplia y generosa. Interésate por todo lo humano. Abre el corazón a la belleza de las obras de Dios y de los hombres. Valora todo des el sentir de Jesús.

10- No te sientas demasiado importante. No dependas de la opinión de los demás.

No te conformes con el mundo que tenemos, pero tampoco quieras cambiarlo en cuatro días. Mira todas las cosas y mírate a ti mimo con un discreto humor.



El ministerio episcopal cambió su vida. Echaba de menos las horas de estudio y las clases, que eran una riqueza intelectual de la Universidad. Ahora tenia que ocuparse, de los sacerdotes, de las comunidades religiosas y parroquiales, algunas de éstas muy pequeñas. Al visitar una le pidieron el arreglo de la iglesia. “Mire, le dijo un anciano, quedamos pocos; pero mientras tengamos Iglesia, somos pueblo”.Aquello me ayudó para una respuesta oportuna. Un día se lo comenté a Alfonso Guerra haciéndole ver el valor de Iglesia. Me había dicho: “Me he dado cuenta de que la Iglesia es un tigre de papel,” Yo le repliqué: No te engañes, Alfonso, ni es tigre ni de papel. Tenemos a Cristo resucitado con nosotros” Y esto los políticos no podéis entenderlo” La función humanista de la fe, ilumina la vida y también las cuestiones políticas.

El sacerdote deberá ser siempre evangelizador y educador de la comunidad, desde los valores de la moral cristiana, derivados de la Fe y la razón. El bien común y la convivencia pacífica lo necesitan. Hay que convivir con ejemplaridad responsable y coherente, fiel las enseñanzas y a la misión de a Iglesia; y hasta aguantar con serenidad y calma injurias y menosprecios.”Al volver a casa en Pamplona, me dirigí contestando a un señor joven:”A Díos, buenas tardes” Quien un poco airado respondió: “No lo he saludado, le he dicho “sinvergüenza.” Usted sabrá por qué. Y se alejó. En el mismo trayecto otro día “Cristianos a los leones”-“Si ya no hay leones, hombre” Luego otra vez unos jóvenes, me dijeron. ¿Tú eres el jefe de los cristianos de Pamplona? – Soy el Obispo, no el jefe de nadie”.”A mí lo que me J…..es éste, agarrándome la cruz pectoral.” Otro lo apartaron y dijeron que no hiciera caso. “Que no estaba bien”



​Sus estudios en París y Lovaina, las ideas conciliares, la libertad religiosa, el pensamiento político de algunos eclesiásticos simpatizantes con el socialismo, pensando que era bueno para repartir la riqueza, más la inminente la transición política y algunos roces con el régimen, siendo Secretario de la Conferencia Episcopal Española y colaborador del Cardenal Tarancón – como autor de la Homilía leída en Los Jerónimos, cuando D, Juan Carlos I fue proclamado Rey – era necesario clarificar las ideas de la Iglesia y confrontarlas, con políticos de izquierdas en la clandestinidad.



D. Vicente E.Tarancón quiso que el P. Martín Patino y Fernando Sebastián, le acompañaran a una entrevista, con D. Santiago Carrillo, aún en la clandestinidad, Enero del 1976, en un colegio de religiosas por la carretera de La Coruña, quien llegó con Alfonso Carlos Comín, católico publicista y Manuel Azcárate afiliado al Partido Comunista. La conversación, fue afable. El cardenal explicó que en la nueva situación, la Iglesia quería vivir libremente sin ninguna adscripción política, nosotros queríamos favorecer la reconciliación de los españoles y el reconocimiento de la libertad y los derechos políticos, y que estábamos dispuestos a colaborar con todas las instituciones políticas. Les dijeron que el PSOE era más anticlerical,. Unas semanas después se entrevistaron con Felipe González, con Alfonso Guerra y Javier Solana. La postura de la Iglesia sería equivalente a la otras confesiones y ajustada a las enseñanzas del Vaticano II y sin privilegio alguno.



Santiago Carrillo prometió en una segunda entrevista, defender explícitamente en el Congreso- los socialistas no querían - “la mención de la Iglesia Católica” en la redacción del artículo 16 de nuestra Constitución. Medio siglo después han cambiado las cosas, y nuestras izquierdas quieren imponer un “Estado laico” con un laicismo excluyente, antirreligioso y anticonstitucional. Las restricciones a la plena libertad religiosa de los ciudadanos son un déficit en democracia. (Memorias. pgs- 218-221)



​D. Fernando Sebastián, nacido en Calatayud en 1929, ingresó en los Misioneros Hijos del Corazón de María, Claretianos, en 1945 y sacerdote en 1953. Estudió en Roma y Lovaina, desde el 1956 se dedicó a estudiar y la docencia de la Teología en su Congregación, del 1967 al 1979 en la Universidad Pontificia fue profesor, Decano y Rector en los años difíciles del 1971 al 1979, cuando fue Obispo León hasta el 1983 y desde el 1982 al 1988 fue Secretario de la Conferencia Episcopal, Arzobispo Coadjutor de Granada y en 1993 Arzobispo de Pamplona Es Cardenal desde el 2014



UN REFERENTE PARA EVANGELIZADORES



Conviene recordar que la obra del Cardenal D. Fernando Sebastián Aguilar, titulada “Evangelizar”( Ediciones Encuentro” 2010) es una fuente muy clara y llena de optimismo, para tomar conciencia de la urgente necesidad de “evangelizar,” en una sociedad pos-cristiana, y afectada de un complejo y acelerado cambio cultural. Su libro “Memorias con esperanza” (2016) responde a la necesidad renovadora de la Iglesia en este tiempo difícil, como animadora de esperanza y de sentido para la vida.



​En 1966 le llamaron a dar clases en el Colegio Internacional “Claretianum” de Roma. Percibíamos en nuestra juventud el profundo mensaje de Concilio y queríamos una renovación, no veíamos sus implicaciones y si como demasiado fragmentaria y externa. El magisterio de Pablo VI y Benedicto XVI nos ayudó a conocer mejor el Vaticano II, que pretendía cerrar la época de conflicto entre fe y cultura abierto desde la Ilustración. Pretende también terminar con las reminiscencias y la confusión entre Curia papal y Corte imperial. Poco a poco el magisterio y la ejemplaridad de los Papas posconciliares, están acercándose a un encuentro religioso y evangelizador con la cultura contemporánea, que atraiga a Dios a los hombres y mujeres de Occidente, engreídos y dolientes. “Le doy gracias –escribe – porque me ha dado una vida larga, con tiempo para comprender y agradecer estas cosas. La vejez es tiempo de gracia y de conversión.”



​Pusieron en marcha aquel mismo año la revista “Iglesia Viva,” para difundir en España la doctrina conciliar y enriquecerla con las nuevas orientaciones. Fueron sus creadores algunos profesores de Salamanca, Bilbao y San Sebastián. Querían iluminar y platear los problemas y la realidad eclesial, conformes con una tradición eclesial más evangélica y católica, pensando que se acercaba la transición política y era urgente difundir la renovación. Parecía necesario afrontar las previsiones sucesorias y ayudar para afrentar vivir en una sociedad abierta, pluralista y sin confesionalismo. Había que explicar la libertad religiosa, la presencia y acción de la Iglesia, según la Constitución Gaudium et Spes. D. Fernando Sebastián asumió la redacción, presentó los objetivos en la Presentación. Estos son en resumen:



​Hemos aprendido del Concilio el carácter dinámico y evolutivo de la Iglesia y el espesor humano de la vida cristiano. Quienes imaginaban una Iglesia perfecta, a medida de nuestra pereza, han sufrido una conmoción ante las reformas, desde los signos de los tiempos en la Iglesia, indicadores de las exigencias de Dios y de nuestras responsabilidades. Terminado el Concilio nos hacen falta entusiasmo y humildad, eficacia y paciencia, dejar nacionalismos y nostalgias, necesitamos las inspiraciones del Espíritu Santo, ascetismo y deseo de servir, esfuerzo para clarificar las inteligencias y purificar los corazones. Largos años de estudios bíblicos y patrísticos y humanos han hecho posibles los prudentes y sabios textos conciliares.



​Si añadimos una vida fuertemente retraída ante lo eclesiástico como recelo y defensa de la historia, tenemos que aplicarnos y hacer de nuestro catolicismo una renovación con mentalidad abierta al espíritu del Vaticano II, que esperan nuestra respuesta, con cautela, evitando desviaciones, abiertas a un catolicismo emprendedor y ecuménico. El magisterio entre nosotros debe ser principio renovación teológica, desde la cátedra de nuestras universidades hasta la homilía y la catequesis .Además debe ser el principio de una sosegada revisión de nuestros molde católicos.



​Hay muchas preguntas que nos inquietan a los españoles: ¿Dónde empieza y acaba de verdad la Iglesia en España? ¿Cuáles sus fuerzas y convicciones espirituales?

¿Cómo afrontar el lastre de ignorancia, de recelos y de inconsecuencia moral que grava y atomiza el desarrollo de la Iglesia?¿Cuál será el modo correcto de tomar parte en la vida social sin ceder ante la doctrina de Concilio, sin privilegios y sin humillar ni herir a los españoles que no piensan como nosotros? ¿Dónde la postura exacta para fortalecer la presencia santificadora de Cristo y de la Iglesia en la sociedad, sin entrometernos en la política ni en la administración?



​Entre nosotros no es fácil dialogar sobre temas que nos afectan de verdad, pero hay que intentarlo desde el plano religioso y eclesiástico, es lo que pretendía IGLESIA VIVA, difundir los modos concretos de vivir el cristianismo, revisarlos y examinarlos, para que el pensamiento ilumine la vida. La Teología no se resigna a vivir en las aulas, quiere ser una función de la Iglesia, enriquecer la fe y limpiar las costumbres de corruptelas naturalistas. Esta es la apasionante tarea de la Revista: A) Incorporar a la Iglesia los resultados y los afanes desde el conocimiento de sus fuentes bíblicas y patrísticas, como puntos de partida del trabajo conciliar y una mejor comprensión de misterio de la iglesia. B) La Iglesia ha querido entablar un diálogo fraternal con respeto y disponibilidad para ejercer su función salvadora. C) Y la renovación de la Iglesia en sus elementos internos y externos, individuales y colectivos, espirituales y administrativos, indispensables para evangelizar y mostrar los caminos de salvación a los hombres.



​Hace falta primeramente difundir y ampliar la mentalidad teológica conciliar y entra a fondo en la comprensión de los movimientos intelectuales y sociales de nuestro tiempo, dentro y fuera de España. No podemos existir cono si no existiera todo un mundo de pensamiento y aspiraciones sociales al margen de lo que ha sido nuestro patrimonio. Hay que conocerse, dialogar e intercambiarse mutuamente lo positivo y valioso; y tener la humildad y valor de renovar en la vida cristiana personal y colectiva, lo gastado y empobrecido por la rutina o mundanidad. Aunque las decisiones corresponden a los pastores, es indispensable el estudio y enjuiciamiento, conocer el pulso del vivir de nuestros cristianos, de nuestras parroquias y del sentir de España. Descubrir con objetividad y amor sus valores y deficiencias, iluminarlo todo con las enseñanzas de Concilio y formular las metas posibles y deseables.



​Pensábamos que la Teología y enseñanza de la Iglesia, no es un deporte intelectual con definiciones y dialéctica, sino una misión gravísima de aclarar el contenido de la fe y las exigencias de la caridad, en las circunstancias concretas y siempre cambiantes que piden la atención y el esfuerzo constantes. En esta hora crítica y con esta concepción religiosa y responsable queremos estar presentes, a la hora de realizar el Concilio en esta porción de la Iglesia universa, los católicos españoles. Con estas disposiciones convocamos a Pastores, doctores y cristianos que quieran colaborar a la acción y al pensamiento con nosotros en IGLESIA VIVA “Esto es lo que queremos; orad para que lo consigamos” (San Agustín) El título lo sugirió Casaldáliga. Fernando Sebastián dejó la dirección de la revista e 1971 al ser normado Rector en Salamanca