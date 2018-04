CLM estudia personarse en el caso de la supuesta trama del agua en Murcia

Miércoles, 25 abril 2018

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, en rueda de prensa para informar sobre los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, donde ha explicado que, en el caso de que no fuera así, el Gobierno que preside Emiliano García-Page también estaría analizando la posibilidad de iniciar por su cuenta una demanda judicial. No obstante, ha aclarado que "uno no puede presentar una demanda simplemente por lo que salga en una noticia", por lo que tienen que seguir investigando lo sucedido.

Más allá del ámbito jurídico, ha proseguido Hernando, "lo que nosotros tenemos que hacer como Gobierno es usar este ejemplo para demostrar que las desaladoras tienen que ser una herramienta útil y limpia". "Apostamos por las desaladoras independientemente de que otros hayan hecho apuestas con las desaladoras", ha zanjado el tema.

TRASVASE TAJO-SEGURA



De otro lado, Hernando, a preguntas de los medios sobre el trasvase Tajo-Segura, ha apuntado que el Gobierno es consciente de que a partir del día 3 de mayo "hay una gran probabilidad" de que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente aumente de los 20 hectómetros cúbicos autorizados para el próximo mes hasta los 38 que podría trasvasar al Levante.

Además, ha reiterado que "no solo es un trasvase de agua", sino que "es un trasvase de renta" y ha denunciado que el Gobierno de España y el memorándum que firmó la expresidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal "condenan" a Castilla-La Mancha a tener una lámina mínima de 400 hectómetros cúbicos.

Asimismo, ha advertido de que el hecho de que se aumenten los hectómetros cúbicos a trasvasar, "en el regate corto" dificulta y obstaculiza para poder llegar a un pacto nacional del agua.