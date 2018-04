La oposición lleva al pleno la propuesta para que el Maratón de los Cuentos sea declarado de Interés Turístico Regional

Miércoles, 25 abril 2018

política

Guadalajara | El Dia

El texto de la moción ha sido redactado por el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil (SLIJ), la asociación cultural que organiza el Maratón de los Cuentos desde hace 26 años.

La aprobación de una moción por la mayoría del pleno municipal, en la que la Corporación exprese su apoyo a dicha declaración, es un trámite administrativo, pero imprescindible para que la Junta de Comunidades pueda culminar el procedimiento, una vez comprobado que el evento cumple el resto de requisitos exigidos. Al sumar los tres grupos que firman la moción mayoría absoluta en el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, la iniciativa será aprobada, pese a no contar hasta el momento con el apoyo del equipo de Gobierno del PP.

Daniel Jiménez: “Se trata de hacer más grande el Maratón de los Cuentos”.

El portavoz del Grupo Socialista, Daniel Jiménez, ha señalado que “lo lógico es que la moción se aprobase por unanimidad, pero si el PP no suma sus votos, tendrá que explicárselo a la ciudad de Guadalajara”, ya que “somos los grupos de la oposición los que estamos apostando por que el Maratón de los Cuentos crezca, tenga mayores reconocimientos y siga haciendo de la ciudad de Guadalajara un referente mundial de la narración oral”.

Jiménez ha recalcado que el Maratón de los Cuentos cumple todos los requisitos exigidos en la Orden de la Junta de Comunidades para ser declarado Fiesta de Interés Turístico Regional y la aprobación de esta moción es un requisito administrativo más, en el que se plasma que “esta actividad es un orgullo para Guadalajara, que nos aporta identidad como ciudad, es la manifestación cultural más importante que tenemos y, además, aporta recursos económicos a la ciudad, con unas 15.000 personas participando en cada edición y más de 1.000 personas narrando cuentos”.

El portavoz socialista ha añadido que “después de escuchar al equipo de Gobierno presumir de un superávit de 7,5 millones de euros, la actitud del alcalde respecto al Maratón de Cuentos no es ni medio normal”, ya que “si cualquiera de nosotros estuviese en su lugar, nos sentaríamos con el Seminario para ver cómo podemos ayudarles más a que el Maratón crezca, no les recortaríamos no ya 6.000 euros de ayuda, ni un solo céntimo”, porque el objetivo de todos es “hacer más grande el maratón y que, después de ser declarado de Interés Turístico Regional, lo sea también de interés nacional e internacional”.

Susana Martínez: “Apoyar al Maratón sin excusas, sin dudas, sin recortes”.

La concejala de Ahora Guadalajara Susana Martínez ha incidido en que “para la ciudad, es evidente la importancia que el Maratón de los Cuentos tiene; es ya una seña de identidad”. Y ha proseguido: “Es un gran potencial cultural, turístico, y por lo tanto económico; y también humano. Y eso esta ciudad lo tiene que apoyar sin excusas, sin dudas, sin recortes”. “Este Ayuntamiento está para facilitar la vida a las y los ciudadanos, y para apoyar las cosas que le sientan bien a Guadalajara, y el Maratón es una de ellas. No se entendería que el Ayuntamiento no apoyara lo que la ciudad apoya”, ha continuado Martínez.

La edil de Ahora Guadalajara ha insistido en que lo que se pide en el Pleno del viernes es el apoyo institucional para que el Maratón pueda ser Fiesta de Interés Turístico Regional, algo que hay que hacer “sin dudas y sin buscar excusas para no hacerlo”. Por eso ha criticado la decisión del equipo de Gobierno de no adherirse a la declaración institucional con el texto facilitado por el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil: “Es incomprensible que para algo que es tan fácil, el Partido Popular ponga pegas. No se entiende que desde una administración, en lugar de apoyar, nos dediquemos a boicotear lo que funciona. Si la ciudad tiene aprecio al Maratón, por qué el equipo de Gobierno no se lo tiene”, se ha preguntado. Y ha concluido: “Si hay un empeño en perjudicar al Maratón de los Cuentos, que el equipo de Gobierno empiece a explicárselo a la ciudad”.

Alejandro Ruiz: “El Maratón de Cuentos debe exceder los colores políticos”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha manifestado que "esta acción debería haber sido desde el principio una declaración institucional, pedimos al equipo de gobierno que reconsidere su actitud de cara al pleno entendiendo que el Maratón de los Cuentos debe exceder los colores políticos”.

Ruiz también ha expuesto motivos para promover y facilitar que el Maratón de los Cuentos sea declarado de Interés Turístico Regional, señalando que “Guadalajara tiene un problema de identidad y el Maratón de Cuentos puede ser perfectamente un referente que dé relevancia a Guadalajara más allá de nuestra provincia."