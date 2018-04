Hernando advierte a Ramos y Mariscal sobre las nuevas titulaciones

Miércoles, 25 abril 2018

Universidad

Toledo | ELDIAdigital

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha avisado a los alcaldes de Talavera de la Reina y Cuenca, Jaime Ramos y Ángel Mariscal, respectivamente, que la implantación de una nueva titulación tiene que responder a una apuesta de modelo productivo, a una visión de lo que es la Comunidad autónoma y no "a la cutrez ni al regate corto ni a la demagogia de tres cuartos".

Hernando ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa cuando informaba de que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la implantación y puesta en funcionamiento del Plan de Estudios para la obtención del título de Máster Universitario en Educación Física en Educación Primaria y Deporte en Edad Escolar por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Tras explicar que han pasado 12 meses desde que la UCLM hace la propuesta hasta que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y la Conferencia General de Política Universitaria lo remite al Gobierno regional, ha tildado de "irresponsable y lamentable" la actitud de los alcaldes de Talavera y Cuenca porque, según él, saben que lo que plantean --los grados de Informática y Turismo respectivamente en sus ciudades-- es "imposible" al ser conocedores de los tiempos que requiere implantar un grado.

Según ha dicho, "el recorrido necesario para que se implante en la UCLM una nueva titulación no se puede hacer de un día para otro", para a continuación insistir en que "la educación universitaria no puede ser algo trasnochado, una ocurrencia y no puede ser bajo ningún concepto algo que hagamos de manera exprés, sin rigor, sin seriedad, sin consenso y sin que hayamos cumplido la ley".

Además, les ha pedido "que le den a la UCLM y al Ministerio el tiempo suficiente para que el grado de Informática en Talavera y Turismo en Cuenca, que será lo siguiente que venga y que nosotros ya hemos mandatado a la UCLM para que inicie ese recorrido, lleguen lo antes posible a la mesa del Consejo de Gobierno para que se aprueben".

Sobre el máster, ha detallado que se impartirá a partir del próximo curso académico en la Facultad de Educación de Albacete, será de carácter presencial y constará de 60 créditos. Además, ha comentado que "constituye una buena oportunidad y un aliciente más de cara a las oposiciones de primaria que el Gobierno regional convocará en 2019, ya que servirá para incrementar la formación y, con ello, las posibilidades de cara a esta Oferta de Empleo Público (OPE)".