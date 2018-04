El servicio de taxis estrena dos nuevos vehículos adaptados para minusválidos

Miércoles, 25 abril 2018

TOLEDO

Toledo | ELDIAdigital.es

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Pérez del Pino, ha presentado este miércoles los dos nuevos vehículos adaptados que incrementan la flota de taxis adaptados de la ciudad en cuatro.



Pérez del Pino, ha indicado, acompañado en declaraciones a los medios por la concejal de Accesibilidad, María Teresa Puig, y el presidente de la Asociación Mayoritaria de Taxistas, Miguel Ángel Ortega, que con estos vehículos cumplen la normativa que dice que debe haber un 5 por ciento de licencias en vehículos adaptados en la ciudad.



La creación de estos dos nuevos vehículos adaptados ha sido gracias a la convocatoria con la que el Consistorio ayuda al taxista con 15.000 euros para adaptar el vehículo.



En este sentido, el edil ha detallado que el pago de la ayuda se va a producir a lo largo de tres años aportando a cada año al taxista 5.000 euros hasta 2020. Además, ha añadido que los taxista que han optado por disponer este tipo de taxi "han hecho el esfuerzo de financiarlo ellos", hasta que reciba la ayuda.



De este modo, ha señalado que el sector del taxi de Toledo está "muy modernizado" y que, en cuanto a consumo, son "mucho más respetuoso" con vehículos híbridos de gas y eléctricos dando un salto cualitativo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mayoritaria de Taxistas ha destacado que Toledo tiene "casi" la flota de taxis "más nueva" de España porque no tienen "ni media de 5 años" cada vehículo que se usan como taxis y el 30 por ciento son de gas o híbridos.



Ante la pregunta sobre las ayudas en híbridos, Ortega ha señalado que en 2017 hubo una convocatoria en el mes de junio, pero en diciembre la Consejería de Fomento quitó la convocatoria y el gasto de los híbridos la asumieron los taxista, entre los 140 conductores de los cuáles 86 tienen licencias de taxi.



NECESIDAD DE TAXIS EN EL HOSPITAL DE PARAPLÉJICOS



Preguntado sobre si esta incorporación de nuevos vehículos cubre las necesidades del Hospital de Parapléjicos, ha declarado que el problema era los domingos donde los taxistas que deben descansar no se ponían de acuerdo, pero ahora con cuatro vehículos adaptados las necesidades están cubiertas.

Por otro lado, a pregunta de los medios el concejal de Movilidad ha recordado que en el pleno pasado dijo que en lo que queda de abril está prevista la convocatoria de una comisión de movilidad y tráfico para estudiar ese plan de movilidad de Unuato.



En este sentido, ha apuntado que espera que los distintos grupos políticos aporten las propuestas que tengan para "mejorar el servicio" y serán atendidas "en la medida de lo posible".



Después de este proceso, ha indicado que el plan se aplicará "inmediatamente", en cuanto la comisión le dé el visto bueno y se traslade a la Junta de Gobierno Local para que se implante "paulatinamente".

Además, ha recordado que algunas de las propuestas de Unauto son que figuren autobuses en sitios donde ahora no llegan como es el parque comercial la Abadía, la zona del cementerio o restaurar la línea 94 por las tardes, entre otras.



PROPUESTA DE LA POLICÍA LOCAL



Por otro lado, preguntado sobre las reivindicaciones de la Policía Local hacia el Ayuntamiento, Pérez del Pino ha explicado que recibió, de la inspección de la Policía, una serie de datos para confeccionar la propuesta y que creen que en esta semana tendrán la propuesta "definitivamente".



En concreto, ha especificado que espera tenerla escrita para poder convocarles y sentarse a negociar con lo que "ya habían hablado de modificaciones".



En este sentido, ha añadido que si los policías locales piden algo que "no es posible, simplemente no es posible", pero "son conscientes de que están llegando a un nivel máximo y plantean muchas dificultades".

"En el fondo cree que todos quieren llegar a un acuerdo, pero llegar a un acuerdo va significar que todos no estén totalmente satisfechos, si no sería un mal acuerdo", ha concluido Pérez del Pino.