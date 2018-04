SOBRE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN (Por Eduardo Martínez Rico)

Miércoles, 25 abril 2018

Conocí a José María Blanco Núñez hace años, gracias a Álvaro Lobo, profesional de Navantia, cuando quise escribir una novela de barcos de guerra. Quería que me ayudara en la documentación. No escribí ese libro, o no lo he escrito todavía, pero gracias a él conocí a este sabio en temas navales, y ahora quiero que me presente mi nueva novela en Galicia, que tiene como protagonista, o uno de los protagonistas, a un joven marino.



La conferencia que dio ayer en el Casino de Madrid reunía grandes virtudes, a mi modo de ver, del arte de la conferencia. Primero era obra de un especialista en tales temas, en Historia Naval, pero también de un marino –nos pudo hablar de pormenores técnicos de la navegación como sólo un marino podía haberlo hecho-. Por último, a esta destreza de experto, técnica, unió dotes de divulgador capaces de envolver todo en una gran amenidad.



La conferencia estaba muy trabajada, con cuidadas diapositivas de Power Point: fotos, muchos mapas… Luego, se adivina un libro detrás de ella, si no varias investigaciones, pues en un buen conferenciante, como en un buen escritor, o un buen articulista, se acumulan muchos conocimientos anteriores que pueden salir a la luz y ser utilizados en cualquier momento.



Gracias al Capitán de Navío Blanco Núñez el público de la Sala Príncipe –muy grande- del Casino de Madrid pudo viajar con Magallanes, Elcano y sus hombres alrededor del mundo, sabiendo su ruta, lo que comían, dónde fondeaban, las tensas relaciones de entonces entre los españoles y los portugueses, o los detalles de quién financió la expedición, y quién no.



La conferencia duró más de una hora y yo, que soy más bien exigente en este género, no miré el reloj en ningún momento, disfrutando con lo que se decía y relacionando aquello con mis propios conocimientos.



Si alguno de mis lectores tiene alguna vez ocasión de oír esta conferencia, u otra –yo le he oído otras dos- al Capitán de Navío Blanco Núñez, le recomiendo que lo haga. Si le gusta la Historia Naval, el mar, los barcos, etc. disfrutará mucho.



Blanco Núñez, por lo que yo le conozco, es un hombre que disfruta con todos estos temas, y con la lectura en general, como algo que forma parte de su forma de vivir y de su forma de ser.



Siendo así, y viviendo así, pienso yo, es difícil no saber, no escribir, o no contar, cosas sumamente interesantes y enriquecedoras para el que tiene la suerte de leer o escuchar.