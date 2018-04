Cabezas niega que la reducción de agua en embalses de la cabecera invalide el trasvase

Miércoles, 25 abril 2018

El director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, ha asegurado ante la comisión especial de Agua de la Asamblea Regional que el hecho de que haya menos recursos hídricos en las cabeceras del trasvase Tajo-Segura de los previstos en un principio "no invalida que la que hay no se pueda trasvasar".

Cabezas ha recordado que cuando se concibió el trasvase estaba previsto que en los embalses de la cabecera entraran unos mil hectómetros cúbicos. No obstante, ha dicho, en los últimos 10 años se ha comprobado que las entradas a los embalses de la cabecera son de unos 800 hectómetros cúbicos.

Según ha explicado, las necesidades en la cuenca del Tajo referente a todos los regadíos de la zona suponen unos 370 hectómetros cúbicos de agua, algo a lo que si se resta a los 800 hectómetros quedarían poco más de 400 hectómetros cúbicos.

A eso habría que restarle, ha dicho, la evaporación de los embalses, con lo que quedarían unos 300 o 400 hectómetros cúbicos, "se comprueba que hay un déficit respecto a la previsión inicial de unos 300 hectómetros cúbicos". Además, ha manifestado que en la cuenca del Segura, el trasvase "cuenta con menos recursos; alguien tendrá que tomar las medidas oportunas. No tiene fundamento decir que el cambio climático es incompatible con los trasvases", ha añadido.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Cano, ha lamentado que los socialistas en materia de agua "sigan machacando a Murcia y favorecen a Castilla-La Mancha". Para Cano, las declaraciones de intenciones de Diego Conesa y sus apoyos verbales a los regantes "están muy bien, pero lo que vale son los hechos y la realidad es que el PSOE de Pedro Sánchez se ha alineado con lo que demandan los socialistas castellano-manchegos y margina a los murcianos".

Desde el PSOE, Jesús Navarro, ha considerado que se trata de una comisión "descafeinada" debido a que estaba prevista la comparecencia del consejero de Agricultura y Agua, pero no ha acudido debido a su reciente nombramiento. "Es conocedor del documento que aprobamos, no es excusa para que no venga", ha manifestado el socialista, que considera que desde la aprobación del Memorándum la cantidad de agua del Tajo al Segura "ha disminuido considerablemente", ha dicho añadiendo que el único trasvase español con una ley restrictiva es el Tajo-Segura.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez ha mostrado su respeto por la legalidad vigente y la defensa del trasvase "más cuando está protegido por la ley del Memorándum". Según ha dicho, se dan las condiciones legales para que se produzcan los trasvases. "Ciudadanos cree en la interconexión de cuencas, en los bancos de agua y en la cesión de derechos", ha apuntado.

Finalmente, la diputada de Podemos, María Giménez ha defendido la necesidad de "apostar" por la desalación, recordando que decidieron no seguir manteniendo reuniones del Pacto Regional del Agua porque "se iba a seguir una política fracasada".