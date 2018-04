Fallece a los 88 años el productor musical Alain Milhaud, descubridor de Los Bravos y Los Canarios

Miércoles, 25 abril 2018

MÚSICA | Judith Mateo

El mánager y productor francés, una de las figuras clave en los éxitos musicales de los años 60 en España, ha fallecido en el Hospital Universitario La Moraleja de Madrid a causa de esta enfermedad.

Milhaud (Ginebra, 1930) no solo fue productor de Los Bravos (en cuyo éxito 'La moto' participó), de Los Canarios ('Get on your knees') o los Pop-Tops, sino que también fue fundador en 1972 de la editorial musical Bocaccio Ediciones Musicales.