¡MUCHA FUERZA Y SUERTE EN LA LUCHA! (Angela Nánjar Bueno, IU)

Miércoles, 25 abril 2018

Efectivamente esto es lo que dice el artículo 50 de la Constitución pero vemos cómo el gobierno no cumple ni uno de sus artículos salvo cuando se trata de salvar a los bancos que entonces modifica de forma torticera y con pactos apresurados los artículos que hagan falta para que estos no tengan ninguna pérdida.



Y es que, al gobierno de este país del que tanto defiende su unidad, le importa muy poco sus ciudadanos y mucho las empresas del Ibex35 que se llevan el dinero a paraísos fiscales, que nos roban a todos los españoles y que a cambio de esos privilegios, ante los que el gobierno hace la vista gorda, financian sus campañas electorales y sus negocios.

Y este saqueo continuo que llevamos sufriendo desde el comienzo de la crisis por parte de los gobernantes y sus secuaces, es la causa de los innumerables recortes que estamos soportando las clases populares y más concretamente los sectores más vulnerables de la sociedad como son las personas de la tercera edad, los niños y las familias en situaciones de exclusión social.



Por eso hay que decirle a este gobierno alto y claro que la subida del 0,25 es una tomadura de pelo y un insulto a la inteligencia de los españoles



Esta subida del 0,25 es el mínimo legal establecido y se aplica por quinto año consecutivo. Por eso, la principal reivindicación es que se equipare la subida de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo y que los Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas para asegurar la financiación de la seguridad social. Porque, que no nos engañen con que no hay dinero porque el dinero no es el problema, lo que pasa es que está todo acumulado en muy pocas manos y fuera de España.



A modo de ejemplo, según los inspectores de Hacienda, la lentitud en la gestión de Hacienda pone en peligro hasta 4.000 millones de recaudación por sanciones a grandes empresas y a grandes fortunas, la banca no ha tributado ni un euro desde que estalló la crisis, el rescate de las autopistas de Aznar, Aguirre y Cascos costará 6.000 millones a los españoles, el Banco de España da por perdido el 75% del rescate bancario, la CNMV fija en 48.000 millones de pérdida por la corrupción en la contratación pública y el Ministerio de Defensa gasta 11.000 millones de euros en fragatas, tanques y drones militares.



Pero Rajoy dice que no hay 2.300 millones para garantizar las pensiones, pero sí hay 141.124 millones de euros para los suyos.



Según la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, las reformas del PSOE y del PP han supuesto una pérdida a corto plazo de más del 35% del poder adquisitivo de las pensiones. ¿Y sabéis cual es el motivo de esto?



Están metiendo miedo a los pensionistas y también a nosotros como futuros pensionistas diciendo que conforme vayan pasando los años no habrá dinero para hacer frente a un sistema público de pensiones debido al aumento de la esperanza de vida y a la baja natalidad.

Hay muchas fórmulas para conseguir mantener las pensiones públicas pero no les interesa acabar con este sistema capitalista tan voraz que ataca ahora a los pensionistas.

Por otra parte, han encontrado un filón para meternos por los ojos los planes privados de pensiones y así favorecer más si cabe a sus amigos los bancos. Pero no os fieis de estos planes de pensiones porque no son tan fantásticos como los pintan.

Lo primero es que tenéis que tener ahorros para ir aportando cuotas periódicamente y a ver qué familia hoy en día dispone de ese dinero porque hay familias que no tienen ni para pagar la factura de la luz. Después os venderán que son un chollo porque tienen muchísimas ventajas fiscales, y en principio es cierto. Las aportaciones a planes de pensiones suponen un ahorro en el Impuesto sobre la Renta pero ¿qué ocurre cuando se rescata?

Pues ahí está la trampa. Cuando se rescata viene el hachazo de Hacienda y es cuando se pagan miles de euros en impuestos. Además, la fiscalidad del rescate de los planes de pensiones tiene un truco adicional y es que se pagan impuestos por todos los beneficios que se han obtenido más lo aportado, cosa que no ocurre en otro tipo de inversiones en las que no se pagan impuestos por los beneficios obtenidos. Como veis, un plan de pensiones puede comerse tus beneficios pagando impuestos al rescatarlo. Aparte de que su rentabilidad tampoco es tan elevada.

Además de la subida de las pensiones reivindicamos la vuelta de la jubilación a los 65 años, la desaparición de la brecha de género de las pensiones, las mujeres cobraron un 37% menos que los hombres debido a la baja inserción en el mercado laboral de las mujeres de mayor edad, la eliminación de copagos y una pensión mínima de 1.080 euros.

Angela Nánjar Bueno,

Responsable de Políticas Económicas y Democráticas de IU CLM.