Prieto explica que se está formando un expediente sobre la compra del convento de San Clemente

Miércoles, 25 abril 2018

Y, asimismo, ha querido confirmar que desde hace un mes se está formando un expediente sobre esta operación de compra, desmintiendo, de esta manera, las afirmaciones del portavoz del Grupo Socialista, Joaquín González Mena, sobre la inexistencia de tal expediente.

De hecho, Prieto ha detallado que dicho expediente está conformado por varios documentos, que van desde el primer escrito del Obispado de Cuenca confiriendo plazo a la Diputación para mostrar interés por el inmueble, el informe técnico sobre el mismo y el escrito del presidente mostrando interés en la compraventa hasta la oferta de venta del Obispado de Cuenca con fecha 11 de abril, las certificaciones catastrales y del Registro de la Propiedad, el Informe de necesidad del presidente y el oficio de Vicepresidencia a la Secretaria General interesando la incoación del expediente de adquisición onerosa del inmueble, pasando por la copia de la solicitud de licencia de segregación de la Parroquia Santiago Aposto de San Clemente, con el proyecto de segregación, la copia del informe favorable del Ayuntamiento de San Clemente, la copia de la solicitud de informe del Ayuntamiento de San Clemente al Servicio de Patrimonio de la Dirección General de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional y el informe de Intervención de la Diputación.

Informe éste que, por cierto, tal y como ha subrayado, acredita, por un lado, la existencia de una partida presupuestaria del presente ejercicio con la que hacer frente a la operación y, por otro, la potestad del presidente de la Diputación para adoptar la decisión de esta inversión, amparada totalmente por la Ley.

Es por ello que no entiende la obsesión del Partido Socialista por evitar que la Diputación conquense adquiera patrimonio como una clara apuesta por el desarrollo económico de la provincia. Algo, a su juicio, que no solo ha constatado con su oposición frontal a la compra de este inmueble en San Clemente, inclinándose, por cierto, a favor de que lo adquiera un particular, sino que ya lo dejó claro cuando se puso a la venta la finca de Albaladejito, que hizo todo lo posible para que cayera en manos privadas en vez de apostar por su utilización pública y, en consecuencia, beneficiar a todos los conquenses.



No es de extrañar, en consecuencia, que le haya recriminado esa actitud, puesto que considera que “debería estar orgulloso de que una institución como la Diputación se preocupe por el patrimonio y su conservación con el fin de que pueda generar empleo y desarrollo económico para su entorno, en particular, y para la provincia, en general. Y es que, según ha remarcado, no hay que olvidar que la voluntad de esta Diputación con este antiguo convento de principios del siglo XVI pasa no solo por evitar su desaparición, sino también por su aprovechamiento dentro del sector hotelero y hostelero tan necesario en esta zona de La Mancha conquense.

De ahí que haya instado al Grupo Socialista a abandonar esta actitud obstruccionista y opte, de una vez por todas, por dejar trabajar a este equipo de Gobierno en busca del desarrollo económico de esta provincia. Y es que, tal y como ha señalado, está visto que en el PSOE los intereses de partido están por encima de los de los ciudadanos.