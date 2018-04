MONS. FERNANDO SEBASTIÁN EN NAVARRA (Por Vicente Langreo)

Jueves, 26 abril 2018

Su etapa de formación transcurrió desde Aragón y Cataluña, a Roma, Lovaina y Paris; y en su etapa como docente y Rector en la Pontificia de Salamanca, coincidió con el cardenal Tarancón. Su ministerio pastoral como obispo fue en León, Granada, Málaga y Pamplona-Tudela. Tuvo la posibilidad de marcar líneas, criterios renovadores y conciliares, en conjunto, valientes, optimistas y fundamentales para evangeliza. Pudo haber tenido otros cargos, pasó momentos difíciles y hasta de marginación, y da gracias a Dios por haber podido trabajar en la Iglesia, sin ambiciones personales, y al fin pasado el tiempo señala algunos de sus recuerdos y así ver a la Iglesia más humana. Su estancia en Pamplona fue des del 1994 al 2007, Tuvo noticias de que podría ser Presidente de la CEE y de venir a Madrid. Pero manifiesta que se trabaja mejor por la Iglesia con dedicación y libertad. Aceptó el nombramiento sin dificultad, a pesar de su madre enferma de Alzheimer y su hermana ya vivían con él.





El 13 de mayo salieron en coche conduciendo él, con su madre y su hermana religiosa y otra adoratriz también que los acompañaba hasta Madrid. Llegaron a Alcalá de Henares, donde durmieron, y el 14 de Mayo llegaron a Pamplona a media tarde. Les esperaban D. José Mª Cirarda y el Vicario General; sus hermanas se fueron a Vitoria y él durmió en otro lugar del obispado. D. Fernando Sebastián en l969 había ido a Pamplona para ayudar a D. Arturo Tabera claretiano, que nombrado Cardenal y en 1971 se fue a Roma como Prefecto de la Congregación de Vida Consagrada. Su secretario le recordó palabras de Tabera, de cuando le estaba ayudándole “Este chico vale mucho, pero no llegará lejos, es muy progresista”.





Estando aún en Málaga al conocerse su nombramiento, recibió una carta con 130 firmas de sacerdotes y religiosos. Le pedían día y hora para hablar con él, diciéndole que “por no euskaldun,”no debía aceptar el nombramiento. Pedían hablar con él. Les respondió que no era digno de ser obispo de ninguna parte, pero que confiando en la ayuda de Dios iría a Pamplona. Compró una gramática y un Diccionario vascos antes de que fuera publicado oficialmente su nombramiento. Sobre la Acción Católica, el consiliario se le quejaba de no tener en cuenta a los militantes, que no tuvieron con él un gesto afectivo de comunión. Esa secularización interna, la ha consumido a la Acción Católica muchos años, cuando sigue siendo necesaria.



En Pamplona encontró dos corrientes de personas ideologizadas que se excluían

De la vida de la Iglesia: nacionalistas de izquierda y simpatizantes con abertzales marxistas. Eran una veintena de sacerdotes y religiosos con sus amigos seglares; otro grupo eran los simpatizantes de la Teología de la Liberación, y de “Somos Iglesia” Entre todos no eran más de cincuenta. Los sacerdotes en total 630, buenos, austeros trabajadores y fieles a su ministerio. En consecuencia tuvo que dedicarse al grupo mayoritario de sacerdotes y seglares que participaban en tareas pastorales. Se propuso llegar a todos, ganar confianza, deshacer malentendidos con oración y comunión y acercarse a todos celebrar y predicar en la Catedral y con Cartas desde la fe Hacia falta mucha calma y mucha serenidad.





El Seminario y los nacionalismos-Había estado cerrado 15 años, Mons.Cirarda lo reabrió pero disminuyó el numero de alumnos, eran más los profesores y no muy atentos al magisterio eclesial. Cambió los Estatutos, envió a Roma a sacerdotes jóvenes y en el Claustro Académico un profesor le pidió diálogo de igual a igual. Su respuesta fue “ve a Madrid y que el Nuncio te nombren arzobispo, de momento soy yo” Algunos que estaban en Toledo y eran oriundos de San Sebastián, se les ofreció quedarse aquí o volver a su diócesis de origen y muchos se quedaron.





Había sacerdotes nacionalistas de muchas clases y debía que escuchar a todos, eliminar tensiones y conseguir que algunos se atrevieran a hablar, aclarar la complejidad de los sentimientos y aspiraciones nacionalistas y llegar a conclusiones operativas. La Iglesia debía acoger y apoyar los sentimientos de amor a la lengua, y la cultura vascas, y acomodarse a las costumbres; pero mantenidas al margen de organizaciones políticas tendentes a la violencia. Y condenó muchas veces el terrorismo de ETA. y desautorizó a quienes la entendían como una guerra, justificando a su vez la insumisión frente al servicio militar en nombre de pacifismo cristiano, sin mencionar la legítima defensa por razón del bien común. Tuvo relación con familiares de los presos de ETA, con padres que ignoraban la conducta de sus hijos. Por eso la experiencia le hizo tomar precaución; pero no recibió asociaciones. La desautorización moral del terrorismo que hizo la Iglesia fue un gran servicio. Nunca pudo provocar una insurrección armada. Evitarla era su obligación. Educar positivamente para convivir motivó este texto





DECALOGO DE LA PAZ



1 – Acoge a todos como tú mismo quieres ser acogido. No quieras para los demás lo que no quieres para ti

2 – No condenes a nadie. No hables mal de nadie. No humilles ni violentes a nadie. No niegues a nadie la posibilidad de rectificar.

3 – Perdona las injurias pasadas y presentes. Líbrate de las garras del odio. Guarda tu corazón libre para amar, convivir e iniciar una vida nueva cada día. Perdona a tus enemigos. No devuelvas mal por mal. Vence al mal con el bien.

4 – Ten el valor de negarte a cualquier proyecto violento, apártate de los que practican y difunden el odio, la venganza y el terror. Perdona a los ue hacen el mal, pero no justifiques nunca lo que hacen el mal. Ponte siempre del lado de los que sufren, nunca de los que hacen sufrir.

5 – Desea la paz con todos, la convivencia, la colaboración, el gozo de la fraternidad y de servicio. Pon tu dignidad en la magnanimidad. Es u ha antes de juzgar. Ofrece perdón para ser perdonado, misericordioso para alcanzar misericordia.

6 – Trata de simplificar los problemas en vez de aumentarlos. No te creas mejor por crear problemas sino por resolverlos. Busca siempre soluciones posibles. Valora más lo que une que lo que separa. Trata de disminuir la extensión de dolor y del sufrimiento. Procura reducir el poder y la presencia del mal en el mundo.

7 – Crea en torno a ti sentimientos y actitudes de concordia, de misericordia, de atención a los derechos y necesidades de los demás. Se respetuoso y tolerante con las opiniones de los demás sin ocultar ni debilitar tus propias convicciones. Apuesta siempre por la concordia, por el entendimiento y la convivencia.

8 – Apoya decididamente a quienes trabajan por la paz, en la verdad, la libertad y la justicia. No te dejes dominar por el miedo. No calles ni encubras la verdad, ni la justicia. No ocultes tus convicciones ni cedas ante los que amenaza.

9 – Dedica también algún tiempo a trabajar tú por la paz, con sencillez y sinceridad, con fortaleza y perseverancia,

10- Pide a Dios que te dé paz, que te haga instrumento de su paz en un mundo, donde podamos vivir como hermanos, en verdad, justicia, amor y libertad



Al iniciar su ministerio era necesario no solo corregir abusos y desviaciones pastorales. Había que encontrar el cauce y punto de apoyo, en la relación con las costumbres y cultura vascas, ligadas a la fe y la vida cristiana. Procuraba que vascos y navarros se sintieran a gusto en la Iglesia, aunque a veces criticado por simpatizar con los vascos. Restauró el Santuario de San Miguel de Aralar y el de Nuestra Señora de Zamartze (San Marcos) para acoger grupos y organizar la pastoral de la zona. Sobre la infiltración de ETA y los abertzales apenas afectó a tres o cuatro sacerdotes. En los demás predominaban las posiciones ambiguas en quienes estaban en aquel ambiente. Veían los errores y peligros de la violencia, pero sentimentalmente condescendían- Enseña la experiencia que donde entra el nacionalismo radical, especialmente donde la Iglesia perdía claridad moral, la vida religiosa decaía. La politización del ministerio es una secularización, que impone una lógica incompatible con el Evangelio.



Un grupo de sacerdotes en la zona vasca, le propusieron un plan euskaldunizar a toda Navarra imponiendo el euskera, que no estaba ya reprimido. Nuestra misión les dijo es evangelizar también a los hispanohablantes. Los gobiernos- les dijo- protegían el euskera; debe ser conservado y favorecido como tesoro de cultura. Pero la Iglesia no debe ponerse al servicio de ninguna ideología política. El año 2002 se aprobó la Ley de Partidos Políticos el gobierno del PP quiso que la Conferencia Episcopal firmara un acuerdo antiterrorista, no lo hicieron y les sentó mal censurando a los obispos. Su respuesta fue publicar en la BAC un volumen de 600 páginas: “La conciencia cristiana ante el terrorismo de ETA,” su epilogo era de Mns..Sebastían. El libro no tuvo mucho eco en los medios de comunicación. Regaló un ejemplar a un claretiano, y le dijo “Te has jugado la vida” Pero un Capitán de la Guardia Civil en la Embajada de la Santa Sede, le felicitó por tener el valor de publicarlo.



En el 2002 la Conferencia Episcopal publicó Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y consecuencias, y en el 2006 Orientaciones morales ante la situación actual de España. El obispo auxiliar de Madrid Mons. Romero Pose, que murió en el 2007 colaboró en la preparación con D. Sebastián y hablaban de regenerar a democracia El último capitulo trataba de los nacionalismos. Este es su resumen:





LOS NACIONALISMOS Y SUS EXIGENCIAS MORALES



Es necesaria una orientación para los católicos en la valoración moral de los nacionalismos en España en la situación concreta, porque afectan a la organización de la sociedad y a la convivencia. Unos son independentistas y otros no, unos más o menos liberales y otros de inspiración marxista. Para ello hay que partir de la realidad histórica española. Los diversos del Estado español iniciaron un proceso cultural y a encontrarse en unas cierta comunidad de intereses y de administración desde la romanización de nuestro territorio. Favorecido esto por la fe cristiana en la Península logró esta unidad cultural básica de los pueblos de España, a pesar de las vicisitudes sufridas, llegó a una configuración política, que ninguna de las regiones por si mismas habría conseguido sin esta unidad espiritual y cultural de toda España.



Su unidad cultural e histórica puede ser manifestada y gobernada de diversas maneras. La Iglesia no tiene nada que decir sobre ellas. Son los dirigentes políticos y, en último termino los ciudadanos, mediante sus votos, previa información completa, transparente y veraz, los que deben elegir las formas concretas del ordenamiento jurídico. Ninguna forma es absoluta, ni los pueblos pueden resolver automáticamente los problemas posibles. La Iglesia recomienda a todos la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de los hechos históricos, considerando los bienes de la unidad y de la convivencia de siglos, guiándose por criterios de solidaridad y de respeto hacia el bien de los demás. Deberá ser respetada siempre la voluntad de todos los ciudadanos afectados, sin que las minorías sufran recortes d sus derechos, ni las diferencias puedan degenerar en desconocimiento en los derechos de nadie ni en el menosprecio de los muchos bienes comunes que a todos nos enriquecen.



La Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de posiciones nacionalistas, que sin violencia, por métodos democráticos, pretendan modificar la unidad política de España. Pero enseña que tales propuestas deben ser justificadas en relación con bien común de toda la población, directa o indirectamente afectada. Si la coexistencia cultural y política largamente prolongada, ha producido múltiples relaciones familiares, profesionales, intelectuales, económicas, religiosas y políticas de todo género, ¿qué razones actuales justifican hoy la ruptura de esos vínculos? Es un bien importante poder ser simultáneamente ciudadano, en igualdad de derechos en todo el territorio actual del Estado español. Si el ordenamiento actual requiriese algunas modificaciones, los obispos recomendarían a los católicos proceder según los criterios indicados y no por impulsos egoístas. Por encima de los intereses deben estar las motivaciones éticas.



********

“Es preciso superar decididamente las tendencias corporativas y separatistas con una actitud honrada de amor al bien de la propia nación y por comportamientos de solidaridad renovada por todos”( Jun Pablo II, a los obispos italianos) Y hay que evitar los riesgos de la manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública

La misión de la Iglesia en relación y al bienestar y la prosperidad de los pueblos de España consiste en: “exhortar a la renovación moral y a una profunda solidaridad de todos, que aseguren las condiciones para la reconciliación y superación de injusticias, divisiones y enfrentamientos.” Los obispos invitan al diálogo generoso, reconociendo los derechos propios de los diferentes pueblos, integrados en la unidad histórica y cultura de España. Animan a tener en cuenta los criterios y sugerencias de la moral social católica, garantía e libertad y justicia.



“Poner en peligro la convivencia, negar unilateralmente la soberanía de España sin tener en cuenta las consecuencias, no es prudente ni moralmente aceptable…alterar el ordenamiento jurídico en función de una voluntad de poder local o de otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria.”( CEE-“Valoración moral del terrorismo”)





LA PASTORAL CONCRETA EN PAMPLONA



​A sus 63 años de edad y con amplias experiencias docentes y de gobierno, como cada obispo en su diócesis, D. Fernando Sebastián tuvo que corregir desviaciones, proyectar objetivos y metas en respuesta a las necesidades, y con paciencia, caridad y fortaleza, servir y alentar las diversas instituciones eclesiales, de acuerdo con la doctrina y la renovación constante de la Iglesia, y con fidelidad al evangelio y a la realidad de su diócesis. Aunque era una tierra muy religiosa estaba contaminada de nacionalismo contrario a la convivencia en paz y al bien común de España. Y aquello enrarecía el ambiente y creaba odio, lo más contrario al Evangelio

​Hubo atentados y murieron dos concejales, un suboficial de Ejército, los demás Guardias Civiles y Policías. Presidía sus funerales, salvo cuando las familias se los llevaban a sus pueblos. -¿Y si matan a un etarra? – “celebraremos una misa por .él si la familias lo pide, pero no en su pueblo. No es lo mismo una víctima que un verdugo” La agresión mayor fue el intentar quemar el Obispado el Jueves Santo de 1997. Otros etarras se encerraron en el Seminario y en huelga de hambre durante veinte días, los desalojaron y unos dirigentes pidieron al Obispo que intercediera, para acercar a los presos de ETA Y les dijo:”Que mientras estuviera secuestrado Ortega Lara no escribiría nada a favor de los presos.”En el Seminario Menor funcionaba un Colegio diocesano a cargo de cinco sacerdotes y 30 profesores seglares, independentistas y nacionalistas. Sin cerrarlo se solucionó bien y cambió la tendencia. La evangelización exigía ilusionar a los sacerdotes navarros, que eran austeros, trabajadores, muy sensibles socialmente, individualistas e identificados con la gente y de una media entre 68 y 70 años. Y a la mayoría les cayó bien. Pero un grupo de nacionalistas radicales y del liberalismo “Somos Iglesia” se mantuvieron distantes y negándose a toda colaboración.





La atención a niños y jóvenes, motivó el Directorio de la Iniciación Cristiana para fomentar el cambio de vida y la conversión. Es tarea siempre abierta frente a la rutina. Cada bautizado tiene que ser nacimiento de un cristiano, creyente y operante. Nacen en ambientes distintos. Pero “En los Sacramentos no puede haber nada falso”(Sto.Tomás. III, 68,4) Y también trabajó en la celebración del sacramento del matrimonio. Recordaba a los sacerdotes:“ni fe sin sacramentos, ni sacramentos sin fe.” En el clima actual de libertad y democracia para todos, donde cada cual puede ser lo que quiera, hay que pedir a los jóvenes claridad y autenticidad de su ser. Hay que insistir y valorar la confirmación. Respecto a la Confesión, a los sacerdotes les ayudó a entender la Humanae Vitae y a no abusar de las absoluciones colectivas.





​La atención a la vida consagrada, en una diócesis rica con tantas instituciones, conventos y monasterios, masculinos y femeninos, dado que él hizo sus primeros estudios y publicaciones, en la vida religiosa y en su historia, en los Claretianos, animó a la comprensión valoración espiritual y apostólica de todas ellas y en su renovación y valoración, desde los fundamentos bíblicos y teológicos. Menciona de modo especial a una joven de la India que vino a las Concepcionistas Franciscanas de Estella, con el compromiso de fundar, y estas le ayudaron a fundar un monasterio en Goa, ayudadas por otras navarras. Estos monasterios tienen su autonomía, pero ante la penuria vocacional, se deberían unir, pero no fue posible





Sobre el Apostolado seglar reconoce que en Pamplona no pudo hacer lo que hubiera querido para la promoción de un laicado bien formado; predominaba el clero la tendencia social antifranquista e inclinada a la izquierda. Quedaba al descubierto mucho campo. El Opus movía a muchos seglares, y en torno a las parroquias había grupos y asociaciones. Intentó la renovación espiritual implantando la Acción Católica, siguiendo las indicaciones de la CEE. En todas las diócesis hay muchos practicantes y muchas asociaciones pero poco influyentes en la vida social. Queda al descubierto gran parte de la influencia cristiana en la opinión pública: y en los diversos niveles de la política..Estaban condicionados por el pasado Había equipos de Misiones Populares, Neocatecumenales, Comunión y Liberación, Movimiento Familiar Cristiano, Focolares En cierta ocasión le dijo Alfonso Guerra:“Yo me gasto dinero en hacer encuestas y se que los cristianos en materia política no obedecen a los obispos.”





COMO SER HOY UN BUEN CRISTISANO



1- Siéntete querido por Dios, acógete siempre a su fiel misericordia. Amale de todo corazón como fundamento y referencia continua de tu vida.

2- Cree en Jesucristo, esfuérzate por cocer su vida y su doctrina, vive y actúa de acuerdo con Ël, movido por el Espíritu de piedad y amor.

3- Lee asiduamente los Evangelios, pon los medios para aprender, para crecer, para ser cada día mejor-

4- Reza un poco cada día, como la Virgen María, siguiendo su ejemplo y contando con su ayuda maternal.

5- Mira y valora las cosas de este mundo desde el más allá de la muerte, desde el mundo de la resurrección, que es nuestra verdad definitiva. Esté donde estés actúa en coherencia con la fe.

6- Siéntete miembro de la Iglesia de Jesucristo, busca en ella la presencia del Señor, asume la parte que te corresponda en su continua renovación, en la acción apostólica y en sus necesidades materiales.-

7- Haz algo concreto para que los demás conozcan la salvación que tenemos en Jesucristo; rata de hacer presente en este mundo el Reino de Dios, en la justicia, en la paz y en la fraternidad.

8- Vive sobriamente, pon el corazón en ayudar y servir a los demás, con generosidad, con paciencia, con alegría. Sé bondadoso con los que tienes cerca y con los que están lejos.

9- Vive feliz y contento contigo mismo, con los que viven a tu lado. Con lo bueno y con lo malo. Aprende a dar gracias a Dios por todo. Transforma el dolor en alegría viviéndolo con amor.

10- Confía en la bondad de Dios, cree firmemente en el triunfo del del bien y de la vida. No te dejes dominar por las cosas de este mundo. Disfruta ya de las alegrías de la vida eterna



**************



Es muy oportuno recordar estas lecciones de Cardenal:D.Fernando Sebastián Aguilar, tomadas de su libro EVANGELIZAR, Eds. Encuentro 2010, porque señalan temas vividos en España desde la Transición Política y la modenización de la Iglesia tras el concilio, frente a los nacionalismos, la secularización y la indiferencia religiosa de nuestro tiempo, que demanda una responsabilidad y coherencia de nuestra fe, sin quedarnos solo en una religiosidad histórica sin vida. La nueva evangelización afirma los contenidos permanentes, pero con nuevo estilo y teniendo en cuenta los signos de los tiempos. La Iglesia proclama a Cristo como permanente incitación para ordenar las cosas temporales según el querer de Dios, salvando a los hombres y proclamando le verdad de Dios, del hombre y del mundo, y a la vez siendo luz y conciencia crítica de la sociedad.