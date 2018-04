VÁZQUEZ-FIGUEROA, AMIGO Y MAESTRO (Por Eduardo Martínez Rico)

Jueves, 26 abril 2018

Vázquez-Figueroa pertenece a ese grupo de maestros del oficio que uno admira: Raúl del Pozo, Sánchez Dragó, Vargas Llosa… Todos ellos tienen más de 80 años, pero diría que la escritura les mantiene jóvenes, pues desde luego lo que escriben lo es, como si la escritura fuera una savia que les recorriera por dentro y los vivificara. Una savia sabia.



Vázquez-Figueroa me habla de su nueva novela, me cuenta anécdotas, me habla también de su experiencia en el mundo del libro.



Puede que Alberto y yo seamos escritores muy diferentes (yo creo que lo somos), pero siempre me ha dado muy buenos consejos, muy útiles, y su experiencia para mí ha sido como un faro, como una Osa Polar, que muchas veces me ha guiado a buen puerto.



¿Cómo no le voy a estar agradecido?



En Vázquez-Figueroa yo he tenido lo que Umbral llamaba en Cela “un profesor de energía”, un profesor de la escritura y de la vida en cualquier caso de incalculable valor.



Él ya se considera mucho más “un contador de historias” que “un escritor”. Como Homero o como el autor o autores de Las mil y una noches añado yo.



Me dedica una de sus últimas novelas, Adiós a Mr. Trump.



Vázquez-Figueroa lleva desde los 18 años publicando libros; empezó con Arena y viento, que a veces me ha dicho que lo considera su mujer libro: “El mejor es el primero”.



Alberto, que dice estar cansado de ir a los programas de televisión, o a los sitios para dar conferencias, tiene todavía mucho que escribir y que enseñar.



Desde luego sus libros siempre permanecerán, en nuestra memoria y en la de las gentes que vengan detrás de nosotros.