‘Opeleros’ de toda España celebraron su pasión compartida en Toledo

Jueves, 26 abril 2018

Opel Fest 2018

MOTOR | ELDIAdigital

Los fans de Opel ya tienen una nueva cita en el calendario para reunirse y festejar su pasión compartida: la primera edición del Opel Fest, que se ha celebrado el pasado fin de semana en la finca La Badía, en Toledo, ha concluido con gran éxito, tras congregar a más de 250 ‘opeleros’ y ‘opeleras’ de toda España –que han hecho colgar el cartel de aforo completo en los alojamientos previstos por la organización-, con más de un centenar de coches inscritos y cerca de 50 vehículos visitantes.

En los más de 30.000 metros cuadrados del espacio para actividades se ha podido disfrutar de espectaculares modelos de la marca, tanto pertenecientes a los integrantes de los 20 clubes de fans de Opel que han organizado el evento, como modelos cedidos por Opel España para la exposición y para distintas pruebas dinámicas con los asistentes: un Opel ADAM Rocks S, un Opel Astra GSi Line, un Opel Insignia Country Tourer y la sorpresa del fin de semana, un Opel Insignia GSi, han sido los protagonistas. El concesionario Gil Motor, uno de los patrocinadores de la reunión, también ha cedido un Opel Grandland X Ultimate, un Opel ADAM ,Opel Corsa OPC Line y un Opel Cabrio.

Además, Opel España ha apoyado el evento con merchandising que ha sido distribuido entre los ‘opeleros’ allí congregados a través de diversos sorteos: altavoces Bluethooth OPC, polos de la marca para hombre y mujer, mochilas y el cochecito Little ADAM para los más pequeños. Otras marcas también han querido aportar su grano de arena al evento con diversos productos que han sido sorteados entre los asistentes: Vinyl Race, Ecoboox, Tapizados Körösi, MK4 Publicidad, TLR, Tandas Privadas, Taller NRD Performance, AlvaroPhotograph y All In Performance

El carácter familiar del Opel Fest, que presume de haber conseguido que sus asistentes durmieran placenteramente y sin sobresaltos cada noche del fin de semana, también se hizo patente con el buen resultado obtenido en la ‘Zona Kids’, un espacio para los más pequeños animado y vigilado por diversos turnos de voluntarios surgidos de entre los asistentes.