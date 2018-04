El PSOE exige en el Parlamento que el Plan de Cercanías incluya mejoras para Guadalajara

Jueves, 26 abril 2018

política

Guadalajara | El Dia

Ha sido Riansares Serrano quien ha detallado el contenido de las preguntas, tras constatar que el Plan de Cercanías no contiene ni una sola medida para Guadalajara y Azuqueca en el denominado Plan de Acción Urgente para los años 2018 y 2019.

“En el PSOE estamos muy decepcionados, porque a pesar de la parafernalia con que se presentó, el Plan de Cercanías no dice nada importante para la ciudadanía de Guadalajara, son solo palabras huecas y humo” y “comprobamos que el ministro de Fomento, con la aquiescencia de los dirigentes provinciales del PP como Román, Guarinos y Sánchez-Seco, ha puesto una cruz a Guadalajara, nos considera ciudadanos de segunda o de tercera y tiene poco respeto por nuestros derechos como viajeros”, ha afirmado la senadora socialista.

En cuanto al contenido de las preguntas, ha explicado que “necesitamos saber si se van a poner nuevos servicios Civis entre Guadalajara y Madrid, con qué horarios, con qué frecuencias y cuándo”, al igual que “queremos que nos digan si van a aumentarse las frecuencias de los trenes, porque vemos que el incremento de frecuencias en horas punta solo se prevé en las estaciones de Vicálvaro y Coslada, pero exigimos que también aumenten desde Guadalajara y Azuqueca”.

Las preguntas de los parlamentarios socialistas se refieren también a las actuaciones previstas en las vías, algo que Riansares Serrano ha calificado de “muy importante”, porque “la mayoría de incidencias, retrasos, reclamaciones y averías tienen que ver con la falta de mantenimiento de la vía y necesitamos saber si esto va a mejorar o no va a haber presupuesto”. Desde el PSOE también se pregunta al ministro si se van a atender dos demandas de usuarios de la provincia de Guadalajara, como es la construcción del apeadero de Alovera y la llegada del tren hasta El Casar.

Si hay nuevos trenes y conexiones, que lleguen también a Guadalajara.

La senadora ha exigido que las posibles mejoras y novedades del servicio de Cercanías lleguen a Guadalajara y no se limiten solo a los municipios madrileños. En concreto, ha señalado que “en el Plan de Cercanías leemos que se van a poner 172 trenes nuevos y preguntamos si alguno llegará a Guadalajara o aquí seguirán viniendo los trenes viejos, sin aire acondicionado, sin calefacción y algunos incluso sin puerta, como ya ha ocurrido”. Igualmente, ha indicado que “el Plan de Cercanías prevé, a largo plazo, un nuevo eje transversal que unirá el Corredor del Henares con una nueva estación en Avenida de América y exigimos al ministro que, si eso se hace, la conexión sea desde Guadalajara y la línea C-2, no desde Alcalá de Henares y la C-7 como parece estar previsto, porque eso solo beneficiaría a los municipios madrileños”.

Mejora de la atención y servicios a los usuarios en Guadalajara y Azuqueca.

Además, Serrano ha recalcado que “queremos que se mejore la atención y el servicio a los usuarios en las estaciones de Guadalajara y Azuqueca, porque es nefasto el servicio de comunicación de incidencias, la megafonía no funciona y las pantallas están rotas” y también “solicitamos que se vuelva a poner en marcha la venta de billetes de medio y largo recorrido en la estación de Guadalajara, que se suprimió por falta de personal y no se ha repuesto, porque no todos los usuarios tienen internet y se necesita poder adquirir billetes de forma presencial.

Finalmente, las preguntas de los parlamentarios socialistas intentan averiguar también si se va a remodelar de forma integral la estación de Guadalajara, así como su aparcamiento y accesos. “La estación de Renfe de Guadalajara es impropia de una capital de provincia y queremos saber si habrá alguna inversión en su vestíbulo, en ascensores, escaleras, tecnología, equipamiento, accesibilidad, evacuación, seguridad, iluminación… Cualquier inversión es necesaria en esta estación, pero nos tememos que no hay nada previsto en el Plan de Cercanías como tampoco lo hay en los Presupuestos del Estado para 2018”, ha afirmado la senadora del PSOE.

Campaña informativa a los usuarios.

Por su parte, la secretaria general de la Agrupación Local del PSOE en la ciudad de Guadalajara, Sara Simón, ha anunciado el inicio de una campaña informativa a los usuarios de Cercanías “para que conozcan cómo va a afectar a la línea C-2 de Guadalajara este Plan de Cercanías de Madrid, ya que el alcalde de la ciudad no quiere informarles y prefiere ejercer como palmero del Gobierno de Rajoy”.

Sara Simón ha expresado la preocupación del PSOE “al ver cómo otra vez el Gobierno de Rajoy se olvida de Guadalajara y contemplar con asombro cómo Román hace una valoración positiva, sin que el Plan de Cercanías prevea ningún aumento de las frecuencias o de los trenes Civis, de la misma manera que nos preocupa que en ese Plan no haya un compromiso para remodelar la estación de Guadalajara y que Román no lo exija”.