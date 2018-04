Los últimos descubrimientos sobre el Paleolítico en Cuenca, en un curso de la UIMP

Jueves, 26 abril 2018

en el provencio

Cuenca | ELDIAdigital.es

Bajo la dirección del arqueólogo conquense Santiago David Domínguez Solera, este curso pretende reunir algunos de los más recientes descubrimientos derivados de proyectos de investigación desarrollados por todo el mundo sobre diversos campos de estudio del Paleolítico Inferior y Medio para ponerlos en relación y abrir nuevas líneas de debate y cooperación entre los ponentes y los asistentes, ha informado a Europa Press la organización.

En esta primera edición se presentan trabajos sobre el modo de vida de los primeros seres humanos realizados tanto en África como en la Península Ibérica.

El curso se destina tanto a alumnos de carreras universitarias relacionadas con el ámbito de estudio, como a profesionales del turismo y la divulgación y a público general no especializado.

En esta iniciativa estarán presentes importantes personalidades de este ámbito de estudio como José Yravedra, profesor de la Universidad Complutense desde el año 2010 y que ha trabajado en numerosos proyectos de ámbito nacional e internacional de diferentes cronologías.

Destacan su integración en el Equipo de la Garganta de Olduvai desde el año 2008, así como su integración en varios equipos de investigación de yacimientos como Valdocarros, Preresa, el El Esquilleu, Los Casares, Cueva Ambrosio, Coímbre o la Peña de Estebanvela.

Además ha analizado una gran diversidad de yacimientos pleistocenos y holocenos que hasta el momento han proporcionado más de 300 contribuciones en diversas publicaciones como Nature comunications, Journal of Human Evolution Quaternary Science Reviews, Journnal of Quaternary Science, PLOS ONE o Journal of Archaeological Science.

También impartirá el profesor del Departamento de Historia de la Universidad Complutense de Madrid Manuel Domínguez-Rodrigo, codirector del Instituto de Evolución en África de la Universidad de Alcalá de Henares y codirector del proyecto de la Garganta de Olduvai.

Es además autor de 180 publicaciones de impacto y 8 libros tras 30 años dirigiendo proyectos de investigación en África.

De su lado, Santiago David Domínguez Solera e Doctor en Historia y Arqueología y especialista en Prehistoria, director de la empresa ARES Arqueología y Patrimonio Cultural y del proyecto de investigación 'El Paleolítico Inferior y Medio en la Provincia de Cuenca'.

Es también director de la revista IDEC Patrimonio y autor de diversos libros y artículos tanto de impacto científico como de tipo divulgativo.

En la jornada de tarde intervendrá Enrique Gozalbes Cravioto, doctor por la Universidad de Granada y profesor Titular de Historia Antigua UCLM. Autor de 17 libros de investigación y de unos 500 artículos, capítulos de libros, ponencias o comunicaciones en Actas de Congresos), tiene acreditados cuatro tramos de investigación.