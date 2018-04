El Pleno reclama las carreras de Informática y Turismo en Talavera y Cuenca el próximo curso

Jueves, 26 abril 2018

Pleno

REGIÓN | ELDIAdigital

Por contra, PSOE y Podemos han tumbado la propuesta del PP, que pasaba por que esta implantación se acelerara para que estos estudios fueran una realizad a partir del próximo curso.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha tomado la palabra al final del debate para defender los "criterios técnicos" que rigen la implantación de las cinco nuevas titulaciones para la UCLM de cara al próximo curso --Biotecnología, Podología, Comunicación Audiovisual, Enología e Ingeniería Aeroespacial--, recordando que sólo se pueden poner en marcha el próximo curso las titulaciones que se puedan vincular a otras que ya se están ejerciendo, de forma que se podrán estudiar con la fórmula de doble grado, lo que "redundará en una mayor captación de alumnado".

Para explicar los criterios que han derivado en elegir las cinco nuevas titulaciones, ha explicado que se ha hecho porque "todas ellas nacen asociadas a programas de estudio ya validados por la Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación (Aneca), y porque todas ellas tienen una alta tasa de empleabilidad y demanda".

"Estos grados tienen unas notas de corte altas para el acceso, lo que ayudará a una mejor captación de alumnado. También los alumnos que acaben sus estudios tendrán opciones de encontrar un empleo", ha recalcado.

Abundando en los datos de empleabilidad, ha indicado que se eleva a un 70% en Biotecnología; 77% en Enología; un 68% en Comunicación Audiovisual; un 86% Podología; y un 92% Ingeniería Aeroespacial; lo que supone un 80% entre todas ellas.

Además, estas propuestas concuerdan con las temáticas de los campus universitarios de la región. "También aquí se encuentran criterios por los que se aborda de esta forma la situación. Estos títulos encajan perfectamente en los campus de Talavera, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca", ha aseverado.

"SI NO APORTAN SOLUCIONES, GENERAN CONFUSIÓN"

Felpeto ha pedido al PP que deje de hacer "debates estériles" al respecto, ya que "si no aportan soluciones, no sólo será inútil sino que además generarán confusión".

Además ha avisado que, mientras se trabaja en un acuerdo de financiación, la universidad tiene que seguir avanzando, por lo que ha llamado a estudiar el estado financiero de la institución académica.

Por ello, ha pedido que no se detenga el desarrollo de la universidad, para lo que "todos tienen que hacer lo que esté en su mano para que siga avanzando". "Mientras avanzamos en un acuerdo definitivo, el Gobierno y la universidad ha acordado estas nuevas cinco titulaciones. Y es una buena noticia", ha defendido.

El titular de Educación ha insistido en que la Junta está garantizando el funcionamiento de la universidad, lo que se justifica con el incremento de 20 millones de euros destinados a la entidad.

Un incremento, ha dicho, que se ha situado incluso por encima del aumento del gasto social y ha permitido no despedir a profesores además de garantizar nóminas y becas.

PODEMOS PIDE "CRITERIOS CIENTÍFICOS" PARA SELECCIONAR LAS TITULACIONES

La diputada de Podemos María Díaz ha apostado por que se sigan "criterios científicos, pero sobre todo de conexión con la región" para seleccionar las nuevas titulaciones de la UCLM, de manera que estas se conviertan "en el verdadero motor" de la Comunidad Autónoma.

Díaz ha opinado que las titulaciones "no pueden entrar en una lógica de mercadeo" porque genera dudas que "no benefician a la universidad" por lo que ha pedido "un debate más serio" sobre las mismas, "no sólo con la universidad sino con la comunidad universitaria". En este sentido, ha manifestado que espera que se explique claramente "por qué se han tomado estas decisiones y no otras, porque a día de hoy seguimos sin saberlo".

Además, la diputada se ha dirigido a los diputados 'populares' recordándoles que "es imposible el 'lo quiero todo y lo quiero ya'" porque no le corresponde al Gobierno regional iniciar los trámites con la Aneca, sino que la misión del Ejecutivo es "financiar adecuadamente, una vez que se instauren esas nuevas titulaciones".

PSOE ACUSA AL PP DE QUERER "SEGUIR ENREDANDO"

De su lado, la diputada socialista Carmen Torralba ha acusado al PP de traer este debate a las Cortes para "seguir enredando" con este tema ya que, ha recordado, cuando el pasado febrero el rector anunciaba el primer mapa de titulaciones "incumpliendo lo acordado en 2008 para Cuenca y Talavera", los alcaldes 'populares' de ambas ciudades "se daban por satisfechos". "

Ramos calificaba la nueva postura de la universidad como una excelente noticia y un éxito para todos y el alcalde de Cuenca se mostró contento con las nuevas titulaciones", ha añadido.

Torralba ha defendido que, según el INE, los grados de Podología y Comunicación Audiovisual "tienen un elevado porcentaje de empleabilidad", algo que, ha dicho, no es "nada desdeñable" si se tiene en cuenta que llegarán a ciudades "donde hay importantes problemas de despoblamiento".

La socialista ha reiterado que ni el PSOE ni el Gobierno regional renuncian a que se implante Turismo en Cuenca e Informática en Talavera de la Reina, por lo que ha solicitado a la UCLM iniciar "de inmediato" los trámites con Aneca para que esta apruebe cuanto antes los planes de estudio de estos dos grados para que se puedan poner en marcha en la región en el curso 2019/2020.

PP INSISTE EN QUE QUIERE CUENCA E INFORMÁTICA "YA, PARA ESTE AÑO"

Finalmente, el 'popular' Lorenzo Robisco ha manifestado quiere Informática en Talavera y Turismo en Cuenca "ya, para este año", cuestionándose "qué poco les costaría" a Podemos y al PSOE "decir que sí" a estos estudios. "Es fácil de entender, quien ha dicho que va a poner estos grados ya ha sido el presidente de Castilla-La Mancha", ha apostillado.

Robisco ha apuntado que, en el caso de Talavera, "es toda la sociedad talaverana la que se ha echado a la calle en diferentes ocasiones" para pedir la llegada del grado de Informática, mientras que en Cuenca "el caso es igual o peor".

"Ahora lo pueden hacer porque lo han anunciado, lo han comprometido y si lo hubieran tramitado correctamente, el Ministerio lo habría aprobado", ha continuado el diputado, que ha asegurado que este es "un momento idóneo e ideal" para implantar ambas titulaciones, ya que las dos ciudades tienen "todos los mimbres para poder tener estos grados, vinculados al desarrollo y futuro de Talavera y Cuenca".