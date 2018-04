“CARTA AL MUNDO LITERARIO Y FILOSÓFICO, I” (Por Jesús Millán)

Jueves, 26 abril 2018

BLOGS | ELDIAdigital

Creo que esta parte/partes y otras de este libro, estas partes que le envío reúne unas características que podrían ser atractivas para el público lector y las editoriales, por:

1. Combina distintos géneros: literatura, arte plástico, filosofía, ensayo, etc. Por tanto abre nuevas perspectivas en muchos sentidos, y por tanto, podría ser atractivo para unas clases medias lectoras.

2. Por otro lado, creo que un nicho de público lector potencial, que ni se conforma con literatura del siglo diecinueve adaptándola un poco al mundo de hoy, porque hoy, no nos vestimos como hace dos siglos, ni tampoco, a una parte de la sociedad le gusta que le den escritura como hace dos siglos, la gran literatura del diecinueve. Tampoco quieren leer lo que en tantas películas, televisión, Internet pueden encontrar a docenas de cientos cada semana. Si no que desean algo distinto que le abra nuevas dimensiones a su pensamiento, sensibilidad, etc.

3. Creo que la literatura se debe abrir a nuevos campos, nuevos métodos, nuevos modos de expresión. Y por tanto si la literatura y el arte es el terreno de la libertad debemos fijar nuevas formas y nuevas maneras y nuevos derroteros.

4. También creo que se utiliza distintos niveles de pensamiento y de temática, y de lenguaje, es decir, combinación de lenguajes rutinarios y normales, con más literarios y poéticos, y con otros de mayor grado de profundización y contenido. Por lo cual, diríamos se forma una ensalada, en la cual, pueden existir párrafos que sean muy asequibles, y otros menos. Pero igual que a las personas les gusta hacer crucigramas, ponerse a prueba, la escritura también puede cumplir ese fin.

5. Narra muchos mundos, narra mundos de la mente, de la mente de cualquiera, con multitud de casos y temas y cuestiones, que te pueden interesar en el momento, pero podrían interesarte en el futuro. No hay que tomar al lector como tonto, ni como demasiado listo o demasiado inteligente. Sino como alguien que está en todos los extremos y en el medio, todos somos ignorantes en muchas cosas, y superespecialistas en otras, y en otras, de la masa o del medio.

6. Creo que libros que combinan filosofía y ensayo y autoayuda pero de más alto nivel, han triunfado y tenido éxito en otros países de Europa. Lo que le ofrezco podría estar en esa línea, pero creo que es una variedad o matización, que no se encuentra con los mismos matices en ninguna otra literatura ensayística y poética que yo conozca.

7. Opino que esta obra podría tener interés para una parte suficiente de público, de la clase media intelectual y lectora y social. Es decir, personas que no desean leer refritos y recombinados, sino algo que tenga sustancia y tenga originalidad y tenga funcionalidad. Que les pueda servir para abrir sus entendederas. No todo el mundo le gusta leer tramas con personajes, o con paisajes. Los personajes ya los encuentran de mil modos en al vida diaria y en cientos de películas, y los paisajes ya han visto y percibido de forma directa o indirecta cientos de miles de imágenes. Por tanto, lo que buscan es diríamos pensamiento y profundidad en cualquier tema o cualquier cuestión, incluso las simples, otras perspectivas o dimensiones que no lo encuentran en otros libros, ni en la televisión, cine, etc. Porque eso le puede servir, para entretenerse, para el ocio, para sus distintos trabajos y profesiones y obligaciones y metas. Y le puede afinar su percepción y su pensamiento. Por otro lado, pienso que ellos sienten que no le están engañando, que no le están haciendo perder el tiempo, que le abre posibilidades. Que es útil y puede ser entretenido.

8. Creo que la literatura y el ensayo hoy tiene que hacer, sí hace algo, que el cine y la televisión, no sea capaz de plasmar. Porque todas las personas tienen una multitud de dimensiones mentales, y por tanto, pueden imaginarse casos parecidos o similares, y por tanto, esta obra está hecha pensando para que los medios audiovisuales no sean capaces de pasarlo a sus lenguajes, o lo harían muy deficientemente. Y, por tanto, encontrar su nicho. Y la literatura/filosofía/ensayo pueda seguir. Se puede leer perfectamente trozos en el metro y tenerlo como libro, algunas de sus partes, en la mesilla de noche.

9. Además, incluyo dibujos o pinturas, para dar otras dimensiones. Unir literatura y pintura y ensayo y filosofía…

10. Considero que algunas “partes” de la dimensión escrita de esta obra, Soliloquios pueden ser perfectamente editable y publicable por algunas editoriales, a nivel nacional y mundial y, pienso que pueden tener perfectamente un público. Otras obras similares, aunque no iguales a ésta, que combina ensayo y filosofía lo han tenido a nivel internacional. Creo que ésta además de combinar esos aspectos combina literatura en sentido estricto, algunos géneros (poesía, relato corto, etc.), pero además combina ilustraciones dentro del texto (o se puede incluir realizadas por el autor). Hoy la mente humana está llena de imágenes, creo que la literatura/filosofía debe añadir esa variante.

11. Creo que esta obra sin dejar de ser literaria, es plástica al mismo tiempo, con ilustraciones, y además es filosófica, en un doble sentido, filosofía para un público mayoritario, sin dejar de ser, filosofía de investigación y creación para un público especialista. Creo que se ha sabido combinar ambos elementos, que es difícil de realizar, créanme.

12. Una de las razones, que esta parte de esta obra está pensada o imaginada para intentar que sea clásica. Quizá pensarán que es demasiada ambición, pero qué le voy a decir, cuando alguien pinta un cuadro, debe intentar que pueda estar al lado del Greco. Creo que cuando uno escribe y piensa una obra literaria/filosófica debe intentar si puede estar al lado de las mil grandes obras del pensamiento/literatura de Occidente. Y creo, claro está, ustedes podrán pensar con razón, que estoy en el error, creo que Soliloquios si puede estar en ese ranking, y estas “partes” que les ofrezco es una parte de esa obra.

13. Esta obra es filosofía de divulgación, pero también es filosofía de investigación. Es un intento de forma asistemática de expresión y de investigación filosófica. La literatura se utiliza en varios sentidos, en sentido propio, pero también como un método de investigación filosófica. Las artes, literatura y arte plástico, no sólo tienen sus fines propios, sino que son métodos para intentar indagar más y mejor en cuestiones filosóficas. Hasta ahora, han existido pensadores que han escrito libros y obras de filosofía y otras de literatura, pero esta obra pretende e intenta ser ambas cosas a la vez, para intentar conseguir o intentar plasmar o intentar plantear cuestiones en ambos sentidos y en ambos métodos. Es decir, las artes plásticas como un método de observación, percepción, análisis y síntesis filosóficas. Un método para ver más y mejor. Sin dejar por ello de ser literatura o ser arte plástico, ni dejar de ser filosofía en los sentidos tradicionales.