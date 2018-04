Seis alumnos de Secundaria serán los representantes conquenses en la Olimpiada Matemática

Jueves, 26 abril 2018

ganadores de la fase provincial

Cuenca | ELDIAdigital.es

Jornada de donde han salido los seis alumnos de Secundaria que representarán a nuestra provincia en la fase regional de la Olimpiada Matemática, que se celebrará en Albacete los días 26 y 27 de mayo, y nuestro representante de Primaria en la I Olimpiada Nacional Alevín de Matemáticas, a disputar del 21 al 24 de junio en Melilla.

El diputado de Cultura, Francisco Javier Doménech, que ha asistido a la entrega de los premios de esta edición celebrada en el Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, ha querido elogiar el trabajo, el esfuerzo y la ilusión de los participantes en esta jornada que, según ha remarcado, incentiva a los alumnos a ser mejores en una disciplina tan importante como son las matemáticas.

Además de felicitar a los ganadores, Doménech no ha querido olvidar a aquellos alumnos que no han conseguido situarse entre los tres primeros y les ha animado a no cejar en el empeño y a seguir trabajando como hasta ahora con el fin de que lograr en próximas ediciones ese reconocimiento.

Los cerca de 140 jóvenes, con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años, han participado en esta edición, que se ha desarrollado desde las diez de la mañana en la Escuela Politécnica de Cuenca, donde, además de realizar las correspondientes pruebas, han podido disfrutar de diversos talles divulgativos de robótica, física, placas solares, programación, etc.

De todos ellos, se han premiado a tres alumnos de cada una de las tres categorías establecidas; es decir, de 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de Secundaria y de 3º y 4º de Secundaria. Los seis galardonados en las dos categorías de Secundaria son los que representarán a Cuenca en la fase regional de la Olimpiada Matemática.

En concreto, nuestros representantes serán Javier San Juan Parrilla, del Colegio Santa María de la Expectación de Cuenca, al conseguir el primer premio de 1º y 2º de ESO; Pablo Esteve Sánchez, del Colegio La Sagrada Familia de Cuenca, al quedarse segundo de esta misma categoría; Marta Fernández Sánchez, del IES Publio López Mondéjar, de Casasimarro, al lograr el tercer puesto; Alejandro Parreño Minaya, del IES Jorge Manrique de Motilla del Palancar, tras proclamarse campeón de 3º y 4º de ESO; Saúl Huerta Guijarro, del IES Los Sauces de villares del Saz, al lograr el segundo puesto; y Elena Palomo Castro, del IES Fernando Zóbel de Cuenca, al ser tercero en esta misma categoría.

En Primaria, por su parte, la ganadora ha sido Irene Culebras Bolaños, del Colegio La Sagrada Familia de Cuenca, que será la representante conquense en la I Olimpiada Nacional Alevín de Matemáticas. Junto a ella, también han recibido un diploma otros nueve alumnos más de Primaria, que no han sido otros que Lucía Espada Ricoy, Verónica Pajarón Martínez, Irene Febrero Racionero, Rubén Lara Martínez, Celia Pozuelo Ochandio, Pedro Díaz-Masa Valencia, Diego Sillas, Alejandra Culebras Bolaños y Alicia Martín Algarra.

La entrega de galardones se ha completado, como viene siendo habitual, con el Premio al Mejor Cómic Matemático, que, en esta ocasión, ha recaído en David Palomero García, del Colegio La Paz, de la capital.

Indicar, por último, que en el acto también han estado presentes la directora académica del Servicio de Publicaciones de la UCLM, Isis Saz; Ángel González, de la Sociedad Castellano-Manchega de Profesores de Matemáticas; la directora provincial de Educación, Cultura y Deportes, Marián Martínez; y la representante de la Fundación Globalcaja Cuenca, Henar de la Sierra.