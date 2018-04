J. A. VALLEJO-NÁGERA Y EL FUTURO DE LA LITERATURA (Por Eduardo Martínez Rico)

Jueves, 26 abril 2018

Pero le llamo para algo concreto. Voy a escribir un artículo en mi blog sobre Juan Antonio Vallejo-Nágera, que murió en 1990, y con el que José Luis hizo un libro de gran éxito, La puerta de la esperanza.



Desde hace algún tiempo, precisamente gracias al libro de José Luis, yo he vuelto a las obras de Vallejo-Nájera, siempre escritas con conocimiento, amenidad, claridad, etc. Son realmente interesantes. Es más, echando la vista atrás a mi vida encuentro que Vallejo-Nájera me ha acompañado aproximadamente desde los 16 años, entre otras cosas porque sus libros se podían leer, se leían muy bien. Y así veo que he leído buena parte de sus libros: Yo, el rey, Yo, el intruso, Locos egregios, Mishima o el placer de morir…



Hablo con Olaizola.



-¿Por qué tuvo tanto éxito él como persona, José Luis?



-Porque tenía el don de que todo lo que hacía era interesante, era ameno. Escribiendo, hablando, pintando…

Tenía el don de comunicar, de transmitir.



-¿Y La puerta de la esperanza por qué tuvo tanto éxito?



La puerta de la esperanza vendió alrededor de 600.000 ejemplares.



-Yo creo que fue muy importante que el público que seguía el programa de Jesús Hermida A mi manera, en el que él colaboraba, vio cómo él, ya muy enfermo de su cáncer de cabeza de páncreas, no dejaba de ir allí y mantenía una actitud positiva y trascendente.



De hecho fue en ese programa de Hermida cuando dijo que la muerte era una puerta que se abre a la esperanza.



-El público –dice José Luis- encontró en el libro lo que ya se había avanzado en ese programa.



A mí me gusta mucho Vallejo-Nájera. Sus libros se empiezan y se terminan, y uno siempre tiene la sensación de que ha aprendido algo, mucho. Y esto pasa con sus novelas, con sus ensayos y con sus artículos. Seguramente pasaría también oyéndole, algo de lo que yo no tengo memoria.



José Luis Olaizola me contaba cómo en la conversación atrapaba, atraía la atención y no la soltaba. De hecho yo he oído parecidos comentarios sobre sus clases de Medicina, y en su tiempo estuvo considerado como un gran conferenciante.



Le pregunto a José Luis si cree que sus libros volverán a tener éxito, o si volverá a leerlo mucha gente, y me dice que cree que no, que el tiempo de Vallejo-Nájera pasó, pero como pasa el de casi todo el mundo.



-Es muy difícil que queden los escritores, los libros. Yo te desafío a buscar ahora en los grandes almacenes los libros de Cela o de Delibes. El mundo ha cambiado mucho en muy poco tiempo.



José Luis es muy sabio. Tiene más de 90 años y una larguísima trayectoria. Conviene escuchar atentamente a gente así.

Le pregunto por el futuro de los escritores.

Se ríe.



-Me haces unas preguntas muy difíciles.



Al final convenimos en que seguramente los escritores, la literatura, no desaparecerán, y que “simplemente” se está produciendo un cambio de soportes.



Yo pienso que parte del futuro son los blogs y la literatura breve en lugares como éste o las redes sociales. Pero sospecho que los libros, al menos en libro electrónico o en otros soportes, no desaparecerán.



El ser humano tiene demasiada necesidad de expresarse y de conocer, leer, lo que ha dicho, escrito otro, como para que la literatura, el periodismo, los escritores, los periodistas, desaparezcan. Y buscará la calidad allá donde esté (eso es la literatura).



En el fondo, allá donde haya un escritor habrá un lector, y donde haya un lector habrá un escritor.