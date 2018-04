Los alumnos del IES 'Cañada de la Encina' sacan la música a la calle

Jueves, 26 abril 2018

se suman a 'Musiqueando'

Cuenca | ELDIAdigital.es

Alumnos de todos los cursos de la E.S.O y primero de bachiller han ofrecido un concierto de una hora al aire libre en el que se han podido escuchar temas como Oh! Susanna, Treat you better o Mi gran noche, entre otras canciones conocidas. El IES de Iniesta ha sido uno de los 350 centros que han participado de toda España, alcanzándose una participación de 35.000 alumnos, según la organización. “Es una experiencia maravillosa y muy enriquecedora para los alumnos. Creemos que es importante defender la importancia de la música en el aprendizaje”, afirma Mª Carmen Pérez, organizadora de la actividad en Iniesta.

Semana del Libro

Con motivo del 23 de abril, el IES ha llevado a cabo a lo largo de toda la semana diferentes actividades para celebrar el Día del Libro, destacando las jornadas de convivencia celebradas el miércoles.

Así pues, los cinco primeros minutos de cada hora todas las clases han leído poemas y textos breves para reflexionar, se ha realizado una carrera solidaria en la que los alumnos y profesores han donado un euro a beneficio de la Asociación Atenea de Albacete y también se ha organizado un mercadillo de libros y marca páginas.

Entre las actividades más destacadas cabe resaltar la obra de teatro ¡Ay, Ixion. Ixion! del autor Alfredo Alcahut, natural de Madrigueras, y que se ha interpretado en el Auditorio de Iniesta a cargo de alumnos de todos los cursos con un magnífico resultado.

Mención especial merece también la exposición ‘Conectamos pasado y presente a través del ABP’. Son trabajos por proyectos de diferentes áreas en los que, através de una aplicación gratuita del móvil, se puede leer un código QR y te enlaza con el video, audio, texto o canción que han trabajado los alumnos. En total son nueve trabajos que hablan sobre dinosaurios, trabajos de terror, entrevistas a personajes históricos, música, historia, etc.